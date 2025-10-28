Giáo viên "tự chế" công văn thành lập đoàn thanh tra trường học

Ngày 27/10, trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại thôn Ga Nhâm, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” để điều tra, xử lý.

Đối tượng Trần Đình Duy làm việc tại Cơ quan Công an.

Duy là giáo viên môn Tin học - Công nghệ và thể dục trường THCS Yên Thái (tỉnh Lào Cai). Theo điều tra ban đầu, do muốn được Ban Giám hiệu nhà trường coi trọng, đánh giá cao nên Duy đã nảy sinh ý định làm giả văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập đoàn kiểm tra đối với trường THCS Yên Thái để gửi cho bà Nguyễn Thị H.G, Hiệu trưởng nhà trường.

Thủ đoạn của đối tượng là vào mạng internet tải Công văn về việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sau đó chỉnh sửa văn bản trên thành Công văn số 1903/UBND-VX ngày 15/10/2025 về việc kiểm tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với nội dung thanh tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ phân công đầu năm học và sử dụng tài chính nguồn xã hội hóa thu và được cấp tại một số đơn vị trường học tại tỉnh Lào Cai.

Duy đã gửi văn bản “tự chế” trên cho bà H.G và nói rằng bản thân có mối quan hệ với “cấp trên”, sẽ can thiệp để Đoàn kiểm tra không kiểm tra trường THCS Yên Thái.

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 17/10, Duy tiếp tục “chế” ra Văn bản số 1921/UBND-VX của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kiểm tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn với nội dung đính chính lại Công văn số 1903 đã ban hành, không kiểm tra đối với trường THCS Yên Thái.

Tác giả: Lâm Bùi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân