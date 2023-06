Nhiều thí sinh xứ Nghệ nhận xét đề thi môn tổ hợp có sự phân hoá cao

Trưa 29/6, các thí sinh hoàn thành 1 trong 2 bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học) hoặc tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân).

Cũng như nhiều năm trước, năm nay, số lượng thí sinh ở Nghệ An đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội (KHXH) vẫn chiếm tỷ lệ cao, với hơn 26.000 thí sinh (chiếm tỷ lệ hơn 71%), Trong khi đó, số thí sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (KHTN) chỉ có hơn 9.000 em (chiếm gần 30%). Trong tổ hợp môn Khoa học xã hội, nhiều trường có số lượng thí sinh đăng ký, chiếm trên 90%.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An môn thi thứ ba (bài thi KHTN và KHXH), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 36641, tổng thí sinh vắng thi kg lý do: 52. Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường xẩy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Các thí sinh khá phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi.

Các thí sinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức. Công tác coi thi diễn ra nghiêm túc, việc chuyển giao giữa các môn thi hết sức nhanh chóng, thuận lợi. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, sau khi kết thúc bài thi tổ hợp nhiều thí sinh tỏ ra khá thoải mái.

Với đề thi tổ hợp môn thi KHTN, thí sinh Trần Đình Khoa, học trường chuyên Phan Bội Châu cho biết đề năm nay khá vừa sức. Đề Sinh năm nay khá hay còn đề Hoá khá khó, ở câu 30 bắt đầu có sự phân hoá rõ ràng. Còn em Trần Tiến, trường Phan Bội Châu cho biết, đề Sinh khá hay, còn đề Hoá ứng dụng thực tế cao khó lấy được điểm tuyệt đối.

Thí sinh Hoàng Thị Linh, học sinh Trường THPT Hermann Gmeiner, Tp.Vinh cho biết, đề thi KHTN năm nay bám sát chương trình, nằm trong những phần kiến thức em được ôn thời gian qua. Khoảng 30 câu đầu em làm khá nhanh nhưng 10 câu sau thì mất thời gian hơn do đây là những câu hỏi vận dụng dành cho các bạn khá giỏi”

Theo các thí sinh, đề thi tổ hợp KHXH khá dễ, các câu hỏi đều nằm trong kiến thức đã ôn tập. “Môn Lịch Sử và Giáo dục công dân đề dễ, môn địa khá khó chỉ đạt tầm điểm 6”, em Lê Khánh Linh chia sẻ.

Các thí sinh ở trường Phan Bội Châu thảo luận sau khi kết thúc giờ thi.

“Đề thi môn Lịch khá khó đối với em. Môn Địa lý thì dễ hơn và có thể được điểm cao vì được sử dụng kiến thức Atlat địa lý, nhiều câu có trong Atlat nên thí sinh chỉ cần chú ý và tìm trong trong Atlat là có thể làm được. Thí sinh dễ dàng đạt điểm cao”, em Hoàng Trà My, ở điểm thi Lê Viết Thuật cho biết.

Trước đó, qua số liệu tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, năm nay toàn tỉnh có gần 37.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 870 thí sinh tự do. Phần lớn thí sinh vừa đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học. Toàn tỉnh chỉ có 2.825 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp.

