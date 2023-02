Nhiều mẫu ô tô giá hợp lý sở hữu thiết kế bền bỉ, trang bị hiện đại

Có thể nói thị trường ô tô Việt Nam có khá nhiều mẫu xe ô tô giá rẻ. Bước sang năm 2023, người tiêu dùng mong chờ sự thay đổi của những mẫu ô tô quen thuộc trên thị trường nhiều năm nay. Và những mẫu xe chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới hứa hẹn sẽ không phụ sự kỳ vọng này.

Toyota Vios 2023

Toyota Vios 2023 đã được giới thiệu tại thị trường Thái Lan dưới tên gọi Yaris Activ. Trên thế hệ mới này, Toyota đã mang đến một sự thay đổi hoàn toàn cho chiếc sedan cỡ B này với ngoại hình bề thế và hiện đại hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, hàng loạt trang bị từ phần nội thất đến động cơ cũng có rất nhiều đặc biệt.

Cụ thể, Vios 2023 được thiết kế lại với dáng xe kiểu fastback thể thao và cá tính. Trong khi đó, kích thước tổng thể của xe cũng bề thế và to lớn với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.425 x 1.740 x 1.480 mm, trục cơ sở 2.620 mm. Toyota Vios 2023 có trục cơ sở dài hơn 70 mm và bán kính vòng quay hẹp hơn 0,3 m so với đời cũ.

So với phiên bản hiện hành sử dụng động cơ 1.5L khá cũ thì Vios 2023 bán tại Thái Lan sử dụng động cơ Dual VVT-iE, 1.2L, 4 xy-lanh, DOHC 16 van, đạt chuẩn Euro 5, cho công suất 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại 4.400 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT.

Tuy nhiên cách đây không lâu, một mẫu Toyota lạ gây xôn xao trên mạng xã hội, nghi xuất hiện tại Việt Nam có thể là Vios 2023, song lại không hề giống thế hệ mới. Phần đuôi xe vẫn có thiết kế y hệt phiên bản đang được mở bán nhưng phần đầu và la-zăng hoàn toàn lạ lẫm.

Nếu đây quả thực là thiết kế của Vios mới sắp được mở bán tại Việt Nam thì có thể lý giải rằng hãng lắp ráp quá nhiều xe đời cũ nên chỉ thay đổi mặt ca-lăng và la-zăng để dọn kho. Khi nào bán hết sẽ nâng cấp xe lên thế hệ mới.

Dù là thế hệ mới hay chỉ là phiên bản tân trang, Toyota Vios 2023 nhiều khả năng sẽ được ra mắt khách Việt trong quý I năm nay để duy trì sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Kết thúc năm 2022, Toyota đã chiến thắng ngoạn mục ở cuộc đua doanh số, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt với 23.529 xe đến tay người tiêu dùng. Thế nhưng, bước sang tháng 1/2023, doanh số mẫu xe này chỉ còn 275 chiếc, bằng 1/10 so với tháng trước đó và là mức thấp kỷ lục trong 3 năm qua.

Toyota Vios 2023 đã được giới thiệu tại thị trường Thái Lan, hứa hẹn sẽ về Việt Nam với mức giá ưu đãi nhất. Ảnh minh họa

VinFast VF 5 Plus

Mới đây VinFast bất ngờ công bố thông tin chính thức và nhận đặt cọc VF 5 Plus - mẫu xe nhỏ nhất trong "gia đình" ô tô điện của VinFast và dự kiến sẽ giao cho khách từ tháng 4/2023.

Tại thị trường Việt, VinFast VF 5 Plus có giá niêm yết là 458 triệu (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin). Đối với phương án mua xe không kèm pin, người dùng cần chi thêm 1,6 triệu đồng/tháng cho gói thuê pin cố định, không giới hạn số km di chuyển (chưa bao gồm chi phí sạc). Chế độ bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 140.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Xe sở hữu ngoại hình nhỏ gọn kích thước 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm), trọng lượng không tải 1.360 kg. Phần đầu xe của VF5 mang thiết kế đặc trưng của VinFast tạo hình chữ V, vuốt sang 2 bên. Tương tự các mẫu xe điện khác của VinFast, VF5 không có lưới tản nhiệt do không sử dụng động cơ đốt trong sinh nhiệt như các dòng xe xăng truyền thống. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ la-zăng hợp kim 17inch, tạo hình 5 chấu lớn.

VinFast VF5 được trang bị đầy đủ cổng kết nối USB, kết nối Wifi và Bluetooth. Cùng với đó là hệ thống âm thanh 4 loa, hệ thống lọc không khí cabin với màng lọc bụi PM2.5 mang lại không gian trong lành và thoải mái cho hành khách ngồi trên xe.

Xe có hệ thống an toàn đầy đủ với các trang bị tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS... Các tính năng công nghệ cao như giám sát hành trình thích ứng, Cảnh báo giao thông phía sau; Cảnh báo điểm mù; Cảnh báo luồng giao thông cho đến khi mở cửa; Hỗ trợ đỗ phía sau; Hệ thống Camera phía sau.

Pin VF5 có dung lượng khả dụng 37.23 kWh, cho phép xe di chuyển được khoảng hơn 300 km sau 1 lần sạc đầy - theo tiêu chuẩn NEDC. Xe được trang bị động cơ điện công suất tối đa 100kW tương đương 134 Hp, mô men xoắn cực đại 135Nm, VF5 có khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h trong vòng 12s.

Toyota Wigo 2023

Toyota Wigo 2023 đã chính thức trình làng tại thị trường Indonesia với nhiều thay đổi, trong đó kích thước sẽ ngang ngửa với một mẫu xe cỡ B. Tại Indonesia, mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này sẽ có tên gọi khác là Toyota Agya và Daihatsu Ayla, còn tại Malaysia là Perodua Axia.

Xe được phân phối với 2 phiên bản Tiêu chuẩn và GR Sport thể thao. Ở thế hệ mới, All New Toyota Wigo sở hữu diện mạo mới trẻ trung hơn, hệ thống đèn pha/cos dạng LED kết hợp với đèn định vị LED hình móc câu. Đuôi xe khá đơn giản với cụm đèn hậu nhỏ, vị trí đặt biển số thấp hơn cùng bộ bodykit giúp xe trông khỏe khoắn hơn.

Toyota Wigo 2023 gây ấn tượng với người dùng bởi nội thất mới hoàn toàn. Điểm nhấn của Toyota Wigo đến từ màn hình giải trí đặt nổi, hệ thống điều hòa hiển thị điện tử và vô-lăng kiểu mới kết hợp màn hình LCD 7 icnh, ghế ngồi của Toyota Wigo 2023 sẽ được bọc da, hàng ghế thứ 2 chưa công bố.

Về hiệu suất, Toyota Agya 2023 cũng được trang bị một động cơ mới 3 xi-lanh 1.2L Dual VVT-i công suất 88 mã lực, mô-men xoắn 113 Nm cùng tùy chọn hộp số D-CVT thay cho số hộp tự động 4 cấp trước đó và hộp số sàn 5 cấp. Danh sách công nghệ an toàn cũng đáng chú ý hơn với cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo điểm mù.

Một tư vấn bán hàng Toyota ở Hà Nội cho biết, Toyota Wigo 2023 sẽ có giá bán 352 triệu đồng cho phiên bản số sàn và 385 triệu đồng cho phiên bản số tự động. Mức giá này giống hệt phiên bản cũ từng phân phối tại Việt Nam. Hiện tại, hầu hết đại lý đã nhận cọc mẫu xe này với lời hứa giao xe tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay.

Mới đây, TMT Motors công bố đã hoàn tất ký kết hợp tác chiến lược với Liên doanh General Motors (GM) – SAIC – Wuling, trở thành đơn vị độc quyền sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng ô tô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam.

Sản phẩm đầu tiên được TMT Motors chọn để ra mắt thị trường Việt Nam chính là mẫu Wuling HongGuang Mini EV – chiếc xe điện bán chạy nhất tại Trung Quốc các năm 2021, 2022 và là mẫu xe điện mini bán chạy nhất thế giới trong 3 năm 2020, 2021 và 2022.

Mẫu xe này có kích thước nhỏ gọn, dài x rộng x cao lần lượt 2.920 x 1.493 x 1.621 (mm), trục cơ sở 1.940mm. Mâm xe kích thước 12 inch. Thiết kế của Hongguang Mini EV học hỏi khá nhiều từ dòng xe K-Car của Nhật Bản nhằm tối ưu hóa không gian. Xe chỉ nặng 665-700 kg, tùy từng phiên bản.

Xe trang bị mô-tơ điện công suất 26,8 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm. Xe không có hộp số, dẫn động cầu sau và vận tốc tối đa 100 km/h. Cổng sạc được đặt sau logo đầu xe. Ở Trung Quốc, xe có 2 phiên bản pin. Một phiên bản pin 9,2 kWh, cho quãng đường đi tối đa 120 km, thời gian sạc 20-100% là 6,5 tiếng. Một phiên bản pin 13,4 kWh, cho quãng đường đi tối đa 170 km, thời gian sạc 20-100% là 9 tiếng.

Năm 2022, hãng cho ra mắt thêm phiên bản dùng pin 26,5 kWh với tầm hoạt động 280 km cùng động cơ 40 mã lực, nội thất nâng cấp.

Tại Trung Quốc, Wuling Hongguang MiniEV có giá bán 32.800-44.800 nhân dân tệ (tương đương 115-155 triệu đồng), chưa bao gồm thuế. Mức giá này rẻ là do chính phủ Trung Quốc có chương trình hỗ trợ người dân mua xe điện và các nhà sản xuất ô tô cũng được giao chỉ tiêu phải sản xuất xe điện để lấy hạn ngạch sản xuất xe động cơ đốt trong.

Honda CR-V 2023

Honda CR-V thế hệ thứ 6 được giới thiệu trên toàn cầu từ tháng 7/2022 và hiện chưa bán ra ở Đông Nam Á. Tuy nhiên theo một nhân viên đại lý, CR-V 2023 có khả năng ra mắt thị trường Việt vào đầu năm 2023. Trong quãng thời gian vừa qua, đời xe CR-V hiện hành tại Việt Nam cũng nhiều lần được cả hãng và đại lý giảm giá mạnh nhằm kích cầu doanh số.

Honda CR-V 2023 dài hơn 68 mm, rộng hơn 12 mm và có chiều dài cơ sở lớn hơn 41 mm so với thế hệ trước. Ngoại thất của xe đi theo phong cách góc cạnh, cứng cáp hơn đời cũ, trong khi thiết kế nội thất có nhiều điểm giống với mẫu sedan Honda Civic 2022.

Tại Mỹ, CR-V 2023 được trang bị động cơ tăng áp 1.5L (công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 243 Nm) hoặc động cơ hybrid cho tổng công suất 204 mã lực. Xe chỉ có lựa chọn hộp số vô cấp CVT.

Hiện tại, CR-V là mẫu xe bán chạy thứ 2 của Honda và phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam năm 2022. Tính đến hết tháng 10, CR-V đạt doanh số tích luỹ 8.037 chiếc.

Hyundai Stargazer 2023

Hyundai Motor đã bất ngờ giới thiệu mẫu MPV Hyundai Stargazer 2023 tại Indonesia sau nhiều lần nhá hàng. Mẫu xe này có kích thước tổng thể 4.460 x 1.780 x 1.695 mm, trục cơ sở dài 2.780 mm và sẽ cạnh tranh cùng Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz khi về Việt Nam.

Điểm nội bật của Hyundai Stargazer chính là ngoại hình mang nhiều hơi thở tương lai, được chia sẻ rất nhiều từ thiết kế của Hyundai Staria. Stargazer 2022 được trang bị động cơ Smartstream 1.5L cho công suất 115 mã lực, momen xoắn 144 Nm. Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp hoặc vô cấp IVT tương tự Hyundai Creta.

Hiện Hyundai Stargazer ở nước ngoài được phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 243 – 430 triệu đồng. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ tạo nên được nhiều điều thú vị trong phân khúc MPV vốn đang là cuộc đua song mã giữa Veloz và Xpander thời gian qua.

Mitsubishi Xpander Cross 2023

Mitsubishi vừa giới thiệu phiên bản Xpander Cross 2023 Triển lãm GIIAS 2022 và nhiều khả năng sẽ được giới thiệu đến người dùng Việt vào năm sau. Xpander Cross 2023 sở hữu cụm đèn pha chính và đèn hậu dạng T-Shape cùng công nghệ LED, tương tự như mẫu xe đang bán tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Mitsubishi thì phiên bản Xpander Cross 2023 vẫn duy trì trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số vô cấp CVT và phanh tay điện tử (EPB) được trang bị tiêu chuẩn.

Ngoài ra, hãng còn cung cấp cho khách hàng thêm tùy chọn động cơ sử dụng hộp số sàn 5 cấp. Xpander Cross 2023 sẽ là mẫu xe rất đáng được chờ đợi, với thành công của phiên bản Xpander tiêu chuẩn, những người yêu thích việt dã chắc hẳn sẽ phấn khích hơn nữa với bản cross lần này.

Hyundai Elantra 2023

Mẫu xe Hyundai Elantra 2023 đã được Hyundai Motor giới thiệu thông qua nhà phân phối TC Motor. Thế hệ thứ 7 của Hyundai Elantra đã có sự "lột xác" về ngoại hình, sử dụng ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm - Sensuous Sportiness cùng với hàng loạt công nghệ tiên tiến.

Elantra mới có thiết kế dạng Coupe 4 cửa, với kích thước tổng thể dài và rộng hơn hẳn so với thế hệ cụ, cụ thể là dài 4.675mm, rộng 1.825mm và cao 1.430mm. Ngoài ra, chiều dài trục cơ sở 2.720mm cũng mang đến không gian rộng rãi hơn cho hàng ghế sau.

Hiện xe đang được bán ra với giá từ hơn 500 triệu đồng cho 4 phiên bản là: 1.6 AT tiêu chuẩn, 1.6 AT đặc biệt, 2.0 AT cao cấp và N-Line tăng áp. Cùng mức giá tương đối dễ chịu, Hyundai Elantra 2023 hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều sự cạnh tranh gay gắt với các đối thủ như Honda Civic hay Mazda 3 trong phân khúc sedan cỡ C.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn