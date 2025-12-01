Nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao bị công an Nghệ An xóa sổ

Trong báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 nêu rõ, các lực lượng chức năng đã triển khai thực hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, qua đó bắt giữ, khởi tố 62 vụ, làm rõ số tiền chiếm đoạt trên 2.500 tỷ đồng;

Một số đối tượng lừa đảo xuyên Quốc gia bị bắt giữ ngay tại sân bay. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Về hoạt động “tín dụng đen” đã bắt giữ, khởi tố 27 vụ, 31 đối tượng; bắt và vận động đầu thú 55 kẻ trốn truy nã.

Đối với tội phạm ma túy, lực lượng chức năng bắt giữ 690 vụ với 1.019 đối tượng, thu 31,1kg heroin, 89 kg và 184.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vũ khí, vật chứng khác có liên quan.

Các cấp, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng 20% xã, phường không ma túy năm 2025 và giải quyết tốt tình trạng sót, lọt người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an.

Ở lĩnh vực kinh tế, có 5.212 vụ bị phát hiện, bắt giữ, xử lý với 5.743 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường; 11 tấn pháo các loại, 41 tấn động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu.

Việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm có đơn vị, địa phương còn chưa thực sự sâu sát, hiệu quả chưa cao…

Năm 2026, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: vov.vn