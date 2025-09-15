Nghệ An: Công bố Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ

Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ là khu công nghệ cao tập trung thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực lâm nghiệp, tập trung lĩnh vực sản xuất giống lâm nghiệp, trồng rừng, chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ.

Quang cảnh Lễ công bố.

Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ với tổng diện tích 618 ha, có ranh giới thuộc địa phận các xã: Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều, Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc và xã Đại Sơn (huyện Đô Lương); Khu lâm nghiệp này được quy hoạch gồm ba phân khu.

Phân khu 1: Khu Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao có diện tích 48 ha; là khu sản xuất cây giống theo dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, cung cấp dịch vụ chuyển giao những thiết bị và công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống cây lâm nghiệp; là nơi lưu giữ, bảo tồn các nguồn gen thực vật rừng quý hiếm của Việt Nam được các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước chuyển giao; là trung tâm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống cây lâm nghiệp cho các đơn vị kinh doanh giống trong vùng Bắc Trung Bộ và vùng lân cận.

Phân khu 2: Khu sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ ứng dụng công nghệ cao có diện tích 530 ha, là khu sản xuất khép kín, chuyên môn hóa cao, cung ứng các sản phẩm phụ trợ ngành gỗ và đào tạo nguồn lao động cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Phân khu 3: Khu sàn giao dịch kết hợp triển lãm giới thiệu sản phẩm chế biến từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ có diện tích 40 ha, là nơi giao dịch, quảng bá các sản phẩm ngành lâm nghiệp thuộc Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ; là nơi cung ứng nguồn nguyên liệu, máy móc vật tư liên quan đến ngành gỗ.

Ngày 10/4/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 746/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng đề ra kế hoạch ưu tiên đầu tư; gồm tổ chức lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; bố trí huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung và giao thông; các dự án xây dựng phát triển các khu vực trọng điểm, các tổ hợp hỗn hợp với chức năng nghiên cứu, đào tạo sản xuất công nghệ cao...

Khu Lâm nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An được quy hoạch với diện tích 618 ha.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Nghệ An thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy ngành lâm nghiệp Nghệ An nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung phát triển theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong các khâu sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững…

Để sớm hiện thực hóa quy hoạch và mục tiêu xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ, phát biểu tại Lễ công bố, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các Sở, ngành phối hợp với các cơ quan của Trung ương để hoàn thiện tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh công tác quy hoạch chi tiết và phân khu. Trên cơ sở Quy hoạch chung đã được phê duyệt, khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở triển khai đầu tư.

Tập trung ngân sách, đồng thời tích cực kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung, đặc biệt là giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, hạ tầng số. Thúc đẩy thu hút các dự án chiến lược, ưu tiên các dự án sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, dự án chế biến gỗ và lâm sản công nghệ cao, dự án sàn giao dịch và triển lãm sản phẩm. Đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ như Trung tâm giống cây lâm nghiệp công nghệ cao.

Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Văn Diện trao Quyết định phê duyệt Đồ án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ kêu gọi các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong xây dựng, phát triển Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm lâm nghiệp công nghệ cao của cả nước.

UBND tỉnh cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai, hạ tầng kỹ thuật, cơ chế chính sách, hỗ trợ về nhân lực, khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại.

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: baodautu.vn