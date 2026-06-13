Đội tuyển Anh bị mất trộm hàng loạt đôi giày tại World Cup

Trước thềm trận ra quân, đội tuyển Anh di chuyển từ khu tập huấn Florida đến đại bản doanh ở thành phố Kansas, bang Missouri. Trong quá trình di chuyển, lỗ hổng an ninh đã dẫn đến việc một số trang thiết bị của Tam sư bị kẻ gian đánh cắp.

Theo ghi nhận của tờ The Guardian (Anh), trong số những vật dụng bị mất trộm có giày thi đấu của một số cầu thủ (có thể bao gồm giày của Harry Kane và Bellingham), trái bóng World Cup và hàng loạt thiết bị phục vụ tập luyện. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Anh. Sở cảnh sát thành phố Kansas cho biết đang điều tra vụ việc và đã tạm giữ 2 đối tượng khả nghi.

Đội tuyển Anh tập luyện trước thềm trận ra quân

Đội tuyển Anh sẽ chơi trận ra quân gặp Croatia vào lúc 03h00 ngày 18/6 (giờ Việt Nam) trên SVĐ AT&T Stadium, Texas. Bảng L World Cup 2026 bao gồm 4 đội: Anh, Croatia, Ghana và Panama.

Tam sư có màn chạy đà khá tốt cho giải đấu với những chiến thắng trước New Zealand và Costa Rica trong các loạt trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, HLV Tuchel vẫn chịu sức ép lớn khi đã gạch tên một số ngôi sao như Cole Palmer, Phil Foden hay Trent Alexander-Arnold.

Tác giả: KDH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn