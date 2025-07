Nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại giáo xứ Xuân Mỹ

Công an xã Thần Lĩnh trao trả lai tài sản tới bà con Giáo dân

Ngày 17/07/2025, Công an xã Thần Lĩnh nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phản ánh gia đình ông Vương Văn T. (sinh năm 1956, trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) là giáo dân giáo xứ Xuân Mỹ bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 19,3 triệu đồng. Đáng nói thời điểm xảy ra mất trộm trùng vào thời điểm bà con giáo dân đang đi lễ và địa điểm xảy ra mất trộm ngay gần nhà thờ Giáo xứ Xuân Mỹ nên gây bức xúc đối với chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn. Ngay khi tiếp nhận tin báo Công an xã Thần Lĩnh đã tập trung lực lượng, thành lập các Tổ công tác, huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng triển khai điều tra, truy xét. Quá trình xác minh, điều tra vụ việc Cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn do vụ mất trộm xảy ra thời điểm ban đêm, khu vực đông người qua lại, địa điểm xảy ra mất trộm cũng không có camera để phục vụ công tác điều tra vụ việc….

Thư cảm ơn của bà con Giáo dân gửi tới Công an xã Thần Lĩnh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công tội phạm đến cùng chỉ sau 05 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã đã làm rõ thủ phạm trong vụ trộm cắp tài sản nói trên là V.Đ.T (sinh năm 2011, trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An), đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản V.Đ.T đã trộm và trao trả tới bị bại. Hiện vụ việc đang được Công an xã Thần Lĩnh xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng V.Đ.T tại Cơ quan Công an

Việc Công an xã Thần Lĩnh nhanh chóng điều tra vụ việc và trao trả lai tài sản cho người dân nhận được sự ghi nhận, cảm kích rất lớn từ các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn. Bà con Giáo dân trên địa bàn Giáo xứ Xuân Mỹ cũng đã có thư cảm ơn gửi tới Công an xã Thần Lĩnh sau khi nhận lại tài sản.

Tác giả: Văn Hậu

