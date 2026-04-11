Nhận định trận đấu SLNA vs Đà Nẵng, 18h00 ngày 11.4: Thăm miền đất hứa

Phong độ SLNA vs Đà Nẵng

Kể từ đầu tháng 2, SLNA đã có những bước thăng tiến rất ấn tượng. Xuất phát từ chiến thắng bất ngờ 4-1 trước Thể Công ngay tại Hàng Đẫy, đội bóng xứ Nghệ đã lấy đó làm điểm tựa để tạo nên cú đột phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.

Tính ra, 5 vòng đấu gần nhất, SLNA thắng đến 3, hòa 1 và chỉ thua 1. Nhờ thành tích khởi sắc rõ rệt, đội chủ sân Vinh từ vị thế trầy trật ở khu vực nguy hiểm cuối bảng, đã vươn lên hạng 8, tạo ra cách biệt tới 8 điểm đến 2 vị trí đội sổ.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc đón tiếp Đà Nẵng, đội chủ nhà sẽ tiến thêm một bước rất dài nữa đến hành trình đoạt vé trụ hạng. Đây cũng là mục tiêu HLV Văn Sỹ Sơn cùng các học trò muốn hướng đến trong bối cảnh họ có đủ trong tay mọi yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA vẫn sử dụng chủ yếu những sản phẩm cây nhà lá vườn, cùng dàn ngoại binh không thật sự quá tên tuổi. Dẫu vậy, lối chơi mang đậm chất thực dụng, toan tính, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn và tinh thần chiến đấu máu lửa của dàn cầu thủ trẻ đã giúp đại diện Bắc Trung Bộ dần vượt khó.

Ở chiều đối diện, Đà Nẵng lại đang rơi vào tình thế khó khăn và bất an hơn nhiều. Đội khách lúc này đứng áp chót với 12 điểm, chỉ xếp trên đội cuối bảng PVF-CAND nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn, đồng thời kém 2 đối thủ ở vị trí an toàn phía trên 3 và 4 điểm.

9 vòng đấu phía trước sẽ đều được đại diện miền Trung xem như những trận chiến mang ý nghĩa sống còn. Không sớm cải thiện phong độ và tích lũy điểm số nhằm thoát khỏi nhóm cầm đè đỏ, nguy cơ xuống hạng sẽ ngày một trở nên rõ rệt hơn với đội bóng sông Hàn.

SLNA không thắng cả 3 lần đón tiếp Đà Nẵng gần đây trong khuôn khổ V.League (Ảnh: VPF)

Điểm yếu lớn nhất HLV Lê Đức Tuấn muốn các học trò cải thiện, đó chắc chắn phải nằm ở hệ thống phòng ngự. Sau 17 trận đã đấu, hàng thủ Đà Nẵng đã để lọt lưới tới 29 bàn (tương ứng khoảng 1,7 bàn mỗi trận), thống kê chỉ tốt hơn mỗi PVF-CAND.

Muốn trụ hạng thành công như chiến dịch đào thoát ấn tượng ở cuối mùa trước, Đà Nẵng cần làm tốt hơn thế. Nhưng nói luôn dễ hơn làm. Trong 5 lần ra sân gần đây, đội khách đều không thể giữ sạch lưới.

Dẫu vậy, vẫn có những tín hiệu lạc quan được phát đi trước chuyến đổ bộ thành Vinh của Đà Nẵng. 3 lần gần nhất viếng thăm sào huyệt của SLNA trong khuôn khổ V.League, đội khách đều bất bại (toàn hòa). Ngoài ra, nếu tính cả đấu trường cúp Quốc gia, Đà Nẵng thắng 2, hòa 4 và chỉ thua 1 sau 7 lần làm khách trước đối thủ xứ Nghệ.

Thông tin lực lượng SLNA vs Đà Nẵng

SLNA: Tiền đạo Dale Moore và hậu vệ Quang Tú vì án treo giò.

Đà Nẵng: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến SLNA vs Đà Nẵng

SLNA: Cao Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Văn Khánh, Mạnh Quỳnh, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Long Vũ, Văn Lương, Carlos Fortes, Olaha

Đà Nẵng: Văn Toản, Đức Anh, Ngọc Hải, Văn Sơn, Phi Long, Hồng Phúc, Anh Tuấn, Đình Duy, Brandon Pissano, Văn Long, Ribamar

Dự đoán: 1-1

Tác giả: Đặng Xá

Nguồn tin: baovanhoa.vn