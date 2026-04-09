Trước vòng tứ kết U15 QG – Cúp Modern 2026: SLNA và PVF sẽ giành vé vào bán kết?

Ở trận tứ kết 1, SLNA sẽ gặp Becamex TP.HCM, đây là trận đấu khá nhẹ nhàng cho SLNA. Nói thế, bởi đội bóng xứ Nghệ đã cho thấy sự vượt trội của họ ở vòng bảng, khi là đội bóng giành cả 3 trận thắng với 9 điểm trọn vẹn. Trong lúc Becamex TP.HCM khá non kinh nghiệm và chỉ có mặt ở tứ kết khi là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vì vậy ở trận đấu này, nếu chơi đúng phong độ như ở vòng bảng, khả năng SLNA sẽ giành chiến thắng, thậm chí họ có thể thắng đậm để đi tiếp vào bán kết.

Trận tứ kết thứ 2 giữa PVF – Tây Ninh, đây là trận đấu khá ngang ngửa khi cả hai đều cân bằng nhau về trình độ. Dẫu vậy, PVF vẫn được đánh giá cao hơn một chút về chuyên môn và độ tinh quái trong thi đấu, trong lúc Tây Ninh có thể hình và thể lực tốt hơn. Nhiều người trong giới chuyên môn đã nhận định PVF sẽ giành vé thứ hai để có mặt ở bán kết, nhưng bóng đá trẻ rất khó nói trước, vì nếu không cẩn trọng PVF sẽ phải trả giá.

Trong khi đó, 2 trận tứ kết kết còn lại giữa Hà Nội - Quảng Nam và Thể Công Viettel – SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra vào chiều 10/4. Trong ngày thi đấu này, Hà Nội đang cho thấy sự vượt trội và cũng là đội đang ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải. Vì vậy ở cuộc đối đầu với Quảng Nam - đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào tứ kết, khả năng Hà Nội sẽ chơi vượt trội để đi tiếp vào vòng trong. Đặc biệt ở trận tứ kết này, liệu đội bóng trẻ thủ đô có giành trận thắng đậm hay không vẫn là điều các khán giả đang hết sức chờ đợi.

Cuộc đối đấu giữa Thể Công Viettel – SHB Đà Nẵng, cũng là trận tứ kết cuối cùng được xem là khá cân bằng giữa hai lò đào tạo phía Bắc và lò đào tạo miền Trung. Dẫu vậy, các cầu thủ trẻ của Thể Công Viettel vẫn được đánh giá tốt hơn trong cuộc đối đầu này, trong lúc SHB Đà Nẵng chơi khá phập phù và khó tạo được niềm tin cho những người yêu bóng đá sông Hàn. Tuy nhiên, trong một chiều hưng phấn, biết đâu đội bóng trẻ SHB Đà Nẵng sẽ là nên bất ngờ?

Tác giả: Tuấn Thành

