Nhận định bóng đá SLNA vs Đà Nẵng, 18h00 ngày 11/4: Thắng để 'kê cao gối ngủ'

SLNA hướng tới mục tiêu giành 3 điểm trước Đà Nẵng để mở toang cánh cửa trụ hạng sớm - Ảnh: Đức Cường

Phân tích phong độ SLNA vs Đà Nẵng

SLNA đang có được phong độ khá ổn trong thời gian gần đây. Ngoại trừ thất bại 0-3 trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội, đội bóng xứ Nghệ trải qua 3 trận thắng, 1 trận hòa. Mới nhất, SLNA vừa đánh rơi chiến thắng cực đáng tiếc trên sân nhà trước Thể Công Viettel. Thêm một trận đấu nữa, SLNA khiến Thể Công Viettel phải “khổ sở”. Nếu giữ được sự tập trung trong những phút cuối, SLNA đã có thể lần thứ 2 đánh bại đội bóng áo lính ở V.League 2025/26.

Sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn không giấu được sự tiếc nuối khi đội nhà để tuột chiến thắng ở thời điểm rất nhạy cảm. Tuy nhiên, điều mà ông nhấn mạnh nhiều hơn lại là tinh thần của các học trò. Nhà cầm quân 54 tuổi nói: “Trước một đội bóng bản lĩnh và đẳng cấp như Thể Công Viettel, màn trình diễn của SLNA đáng khen nhiều hơn đáng trách”.

Dù chỉ có trận hòa nhưng đây cũng kết là quả đáng khích lệ với SLNA. Quan trọng hơn, đội bóng xứ Nghệ có được tinh thần tốt khi tiếp đón Đà Nẵng – một trong những đối thủ cạnh tranh ở cuộc đua trụ hạng ở vòng tới. Đây có thể xem là “trận cầu 6 điểm”, có ý nghĩa quan trọng đến cục diện của cuộc đua trụ hạng.

SLNA đang có được 20 điểm, xếp thứ 8, tạo được khoảng cách khá an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ”. Tuy nhiên, khoảng cách đó vẫn chưa thể tạo ra sự yên tâm khi mùa giải vẫn còn đến 8 vòng đấu nữa mới hạ màn. Với bóng đá Việt Nam, 1-2 chiến thắng có thể tạo ra được sự khác biệt lớn. Vì thế, SLNA không thể chủ quan. Họ cần thêm một chiến thắng nữa trước Đà Nẵng để có thể “kê cao gối ngủ”.

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng đang không còn đường lùi. 2 trận gần nhất ở V.League, Đà Nẵng đều phải nhận những thất bại trước CAHN. Ở vòng 17, đội bóng sông Hàn đón nhận trận thua đậm với tỷ số 1-5 trên sân Hàng Đẫy. Thất bại này như một “cú tát” cực mạnh vào nỗ lực chạy trốn suất xuống hạng của Đà Nẵng.

Trận thua đậm trước CAHN đã phơi bày nhiều hạn chế, đặc biệt là ở khâu phòng ngự và khả năng tổ chức lối chơi. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm của các ngôi sao tấn công cũng được xem là vấn đề lớn của Đà Nẵng lúc này. Đà Nẵng sẽ không thể trụ lại với V.League nếu hàng thủ cứ chơi thiếu tập trung, còn hàng công thì không biết ghi bàn. Đây là bài toán mà HLV Đức Tuấn cần giải trước khi hành quân đến sân Vinh để đối đầu với SLNA.

Thông tin lực lượng SLNA vs Đà Nẵng

SLNA sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Dale Moore và hậu vệ Quang Tú. Trong khi đó, Đà Nẵng sẽ có đội hình tốt nhất cho màn đại chiến sắp tới.

Đội hình dự kiến SLNA vs Đà Nẵng

SLNA: Cao Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Văn Khánh, Mạnh Quỳnh, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Long Vũ, Văn Lương, Carlos Fortes, Olaha

Đà Nẵng: Văn Toản, Đức Anh, Ngọc Hải, Văn Sơn, Phi Long, Hồng Phúc, Anh Tuấn, Đình Duy, Brandon Pissano, Văn Long, Ribamar.đự đoán tỷ số trận SLNA vs Đà Nẵng

Như đã nói, Đà Nẵng đang ở thế đường cùng và họ phải chiến đấu để tìm đường trụ hạng. Tuy nhiên, việc phải làm khách ở sân Vinh thời điểm hiện tại là điều không dễ dàng với bất kể đội bóng nào. Đà Nẵng được dự báo sẽ có trận đấu “lành ít, dữ nhiều” trước SLNA.

Dự đoán: 1-0

Tác giả: Song Anh