SLNA, 'đặc sản' súp lươn, bánh mướt và… bóng đá

SLNA thấp thỏm lo âu vì chuyện nhà tài trợ xin rút - Ảnh: Phan Tùng

Những ngày qua, thông tin nhà tài trợ Tân Long xin rút lui khỏi SLNA đã trở thành thời sự với bóng đá Việt Nam. Thực tế, câu chuyện này không còn mới khi hơn một năm trước, tình huống tương tự cũng đã từng xảy ra. Khi ấy, những ý kiến trái chiều đã xuất hiện, nhưng rồi mọi chuyện lắng xuống khi Tân Long quyết định tiếp tục đồng hành. Lần này, câu chuyện không vui ấy lại quay trở lại, đúng vào thời điểm V.League đang bước vào gia đoạn “dầu sôi lửa bóng”.

Cần phải nhìn nhận một cách thẳng thắn, đầu tư vào bóng đá ở thời điểm hiện tại không phải là bài toán dễ dàng đối với các doanh nghiệp. Việc cân bằng giữa chi phí và lợi nhuận là điều vô cùng khó khăn. Vì thế, cũng cần có sự sẻ chia với những nhà đầu tư đã và đang gắn bó với SLNA. Dù khó có thể nói đây là mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi”, nhưng rõ ràng Nghệ An đã nỗ lực tạo ra những điều kiện tốt nhất có thể. Bóng đá Việt Nam nói chung vẫn chưa thể trở thành một ngành kinh doanh sinh lời hiệu quả, nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ.

SLNA rất cần một nhà tài trợ có tầm và có tâm

Với riêng xứ Nghệ, bóng đá từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu, như một “đặc sản” mang đậm bản sắc. Đến Vinh, thưởng thức súp lươn bánh mướt, rồi đến sân xem bóng đá là đúng bài. Dẫu vậy, không thể phủ nhận thực tế, sân Vinh đang dần vắng bóng khán giả. Nhưng trong sâu thẳm, cái hồn, cái chất vẫn chưa hề mất đi. Chính điều này càng khiến người ta tiếc nuối khi “đặc sản” ấy dường như đang dần mất giá theo năm tháng. Suốt nhiều năm, SLNA vẫn loay hoay với bài toán cơm áo gạo tiền. Điều mà bóng đá xứ Nghệ cần lúc này không chỉ là nguồn lực tài chính, mà còn là cơ chế phù hợp, là những chính sách đủ sức tạo động lực cho cả cầu thủ lẫn nhà đầu tư.

Sau tất cả, người hâm mộ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Họ chờ một nhà đầu tư có tâm, một người đủ đam mê và tầm nhìn để đồng hành lâu dài. Bởi bóng đá, suy cho cùng, phải bắt đầu từ tình yêu và được nuôi dưỡng bằng sự bền bỉ. Và rồi, trong niềm tin lặng lẽ nhưng bền chặt ấy, người xứ Nghệ vẫn có quyền hy vọng vào một ngày không xa, SLNA sẽ tìm lại ánh hào quang, để “đặc sản” quê nhà một lần nữa tỏa sáng đúng với giá trị vốn có của nó.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn