SLNA thấp thỏm chờ cái kết đẹp

Niềm vui của cầu thủ xứ Nghệ ở những trận đấu ấn tượng vừa qua - Ảnh: FBNV

Nếu những mùa giải trước, SLNA luôn trong tình trạng phải trối chết đua trụ hạng và chỉ kịp trụ lại ở những vòng cuối, thì thời điểm này những người làm bóng đá ở Nghệ An tạm an tâm khi thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang đứng thứ 8 trên BXH và gần như đã có thể trụ hạng an toàn, dẫu giải vẫn còn 9 vòng nữa mới kết thúc.

Cần nói rõ, đầu mùa giải 2025/26, khi một loạt cái tên nổi trội của bóng đá xứ Nghệ nói lời chia tay, khi ấy SLNA chỉ còn lại hầu hết là những gương mặt trẻ cùng những cựu binh lớn tuổi. Cũng vì thế, thành tích của đội bóng xứ Nghệ đã có những khởi đầu không như mong đợi. Do đó, HLV Phan Như Thuật đã phải ra đi và SLNA mời về nhà cầm quân Văn Sỹ Sơn vào đầu tháng 10/2025.

Nỗi ưu tư của HLV Văn Sỹ Sơn dù thành tích của SLNA đang ổn - Ảnh: FBNV

Từ lúc có HLV Văn Sỹ Sơn, thành tích của SLNA càng ổn dần và đến sau vòng 17 họ đã lọt vào 8 đội đầu bảng với 20 điểm. Thực tế thành tích này vẫn chưa làm HLV Văn Sỹ Sơn hài lòng, vì theo ông SLNA còn có thể làm tốt hơn nữa, nhất là ở trận đấu với Thể Công Viettel tại vòng 17. Nói thế, vì trận đấu ấy SLNA đã có bàn thắng từ rất sớm và họ đã giữ được kết quả này cho đến phút 90 rồi bị gỡ hoà 1-1, qua đó mất trắng 2 điểm.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi bị mất điểm vào phút chót, khi nhiều cầu thủ trẻ của SLNA vẫn còn quá non kinh nghiệm. Bởi nếu giữ được chiến thắng, chúng tôi đã có thể an tâm do gần như đã trụ hạng. Đấy là chưa kể sự nôn nóng và thiếu kinh nghiệm đã khiến SLNA bị hai thẻ đỏ vào cuối trận, khiến chúng tôi gặp khó ở trận tiếp Đà Nẵng tại vòng 18”, HLV Văn Sỹ Sơn than thở.

SLNA vừa có trận hoà đáng tiếc trước Thể Công Viettel - Ảnh: FBNV

Như vậy ở vòng 18 tới, SLNA sẽ tiếp tục đá trên sân nhà tiếp Đà Nẵng, một đội bóng đang nằm ở đáy bảng và cũng là CLB cũ của nhà cầm quân họ Văn. Ở trận đấu ấy, SLNA ngỡ sẽ dễ thở khi tiếp một đội khách sông Hàn không quá mạnh, nhưng việc mất người vì thẻ đỏ đang khiến họ gặp khó. Tuy nhiên, điều HLV Văn Sỹ Sơn lo nhất lại đang là tinh thần của cầu thủ xứ Nghệ thời điểm này.

Gương mặt sáng giá nhất của SLNA hiện nay là thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh: FBNV

Sở dĩ nói thế, vì mới đây đã có thông tin nhà tài trợ Tân Long xin rút lui không tiếp tục đồng hành cùng đội bóng, khiến rất nhiều cầu thủ xứ Nghệ đang chưa biết ra sao trong tương lai. Về điều này, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: “Vừa qua, thông tin tập đoàn Tân Long không tiếp tục tài trợ cho SLNA khiến rất nhiều cầu thủ của tôi hoang mang, đặc biệt là những người chuẩn bị hết hợp đồng. Hiện SLNA đang có 6 cầu thủ sắp hết hợp đồng, ngay hợp đồng của tôi với SLNA chỉ đến hết mùa giải 2025/26, nên chưa biết ra sao ngày mai”.

Điều HLV Sỹ Sơn lo nhất hiện nay là ôn định lòng quân - Ảnh: FBNV

Với những dao động về tinh thần của cầu thủ, đây đang là vấn đề nhà cầm quân họ Văn lo lắng nhất ở giai đoạn quyết định của mùa giải. “Thật sự giờ tôi cũng chỉ biết động viên các cầu thủ cố gắng và chờ một tương lai tươi sáng hơn. Cứ cố lên, biết đâu sẽ có một cái kết đẹp, mong là thế”, HLV Văn Sỹ Sơn cho biết với giọng buồn buồn.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn