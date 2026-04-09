Ngược dòng trước Becamex TP.HCM, SLNA vào bán kết U15 Quốc gia

Văn Tài lập hat-trick cho SLNA. Ảnh: Nguyễn Khanh

SLNA có truyền thống đào tạo trẻ tốt nên được đánh giá cao hơn so với Becamex TP.HCM trong trận tứ kết này. Tuy nhiên, Becamex TP.HCM lại gây bất ngờ khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ quả phất bóng dài của đồng đội, Hoàng Huy nhận bóng rồi tung cú sút chân trái ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc phút thứ 10. Tuy nhiên, niềm vui của đoàn quân ông Hứa Hiền Vinh kéo dài không được bao lâu bởi từ một pha tổ chức hãm thành, SLNA đã có bàn san bằng cách biệt. Từ quả căng ngang bên cánh phải, Văn Tài đặt lòng, ghi bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Thế trận trong hiệp 1 thuộc về SLNA. Sau khi đưa trận đấu trở về thế quân bình, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ hàng tiền vệ chơi cơ động và năng nổ. Đây là một trận đấu ghi lại dấu ấn đậm nét của Văn Tài khi chân sút này tiếp tục bùng nổ sau đó. Phút 25, Văn Tài tung cú đệm bóng cận thành sau quả căng ngang từ cánh trái của đồng đội để nâng tỷ số lên 2-1. Khi hiệp 1 còn 2 phút, chính cầu thủ này ghi thêm 1 bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình, đồng thời, nâng tỷ số lên 3-1 cho SLNA.

SLNA ngược dòng để vào bán kết. Ảnh: Nguyễn Khanh

Ngay đầu hiệp 2, Becamex TP.HCM bất ngờ tổ chức tấn công, tạo sức ép lên phần sân của SLNA. Nỗ lực của đoàn quân ông Hứa Hiền Vinh đã mang lại kết quả tức thì khi có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 do công của Chí Dũng sau cú dứt điểm cận thành. Bàn thua khiến SLNA phải tổ chức lại đội hình, chơi mạnh mẽ và quyết tâm để tránh nguy cơ bị gỡ hòa. Các học trò của ông Lê Văn Hùng sau đó đã kiểm soát thế trận, tạo thế chủ động trong các pha hãm thành. Trong một pha lùi về để giải nguy cho khung thành đội nhà,… đã để bóng trúng người đi vào lưới, qua đó giúp cho SLNA có bàn thắng thứ tư.

Trong thế không còn gì để mất, Becamex TP.HCM đã đẩy cao tốc độ sau đó. Tận dụng một tình huống lơi lỏng trong hệ thống phòng ngự của SLNA trong lúc thủ môn Bảo Hiếu lên cao, Ngọc Duy đã ghi bàn thắng sau quả bấm bóng từ xa rất điệu nghệ, đưa bóng đi thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho đội nhà ở phút 73. Tuy vậy, niềm hy vọng mong manh của Becamex TP.HCM cũng đã tắt lịm khi ở phút 80, Đức Anh ghi bàn thắng để duy trì cách biệt 2 bàn cho SLNA. Chung cuộc, đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng với tỷ số 5-3 và giành vé vào bán kết U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026.

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn