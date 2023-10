Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18h50 ngày 4/10, trên tỉnh lộ 326 đoạn qua xóm Bằng Lồ, thôn Tân Hải, xã Dương Huy, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Vào thời điểm trên, một cháu bé và một người phụ nữ đang đứng chơi trong sân. Bất ngờ cháu bé chạy lao ra đường, bị xe ô tô tải tông trúng. Chứng kiến khoảnh khắc trên, người phụ nữ ôm đầu, la hét thất thanh.

Clip: Cháu bé lao ra đường, tiếng la hét của người phụ nữ vang vọng con phố

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là cháu Phạm Tùng B. (SN 2019, trú tại xóm Bằng Lồ, thôn Tân Hải, xã Dương Huy). Thời điểm xảy ra tai nạn, cháu B. đang chơi trốn tìm cùng các bạn. Khi băng qua đường, B. bị xe tải do anh Nguyễn Văn Huệ (SN 1984, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển, tông trúng.

Cháu B. được tài xế và gia đình lập tức đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Dương Huy đã có mặt tại hiện trường, phối hợp điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sự việc đau lòng là lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh nhà gần mặt đường lớn phải cẩn thận lưu ý con nhỏ. Khi ra đường cần trông giữ trẻ cần thận, không để các bé một mình sang đường hay ngồi một mình trên phương tiện. Khi ở nhà, cha mẹ nên dựng rào chắn, đóng cổng nếu ở gần mặt đường. Bởi lẽ chỉ cần một giây lơ là, tai nạn bất ngờ có thể xảy đến với trẻ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam