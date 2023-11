Lao ra đường băng vẫy máy bay như bắt taxi, nữ hành khách bị bắt

Sự việc xảy ra tại sân bay Canberra, Australia. Người phụ nữ trên được cho là đã tìm được cách vượt qua cửa an ninh sân bay vào ngày 1/11 để đuổi theo chiếc máy bay của QantasLink dự kiến khởi hành đến Adelaide.

Hales, một người chứng kiến sự việc, cho biết nữ hành khách đã liều lĩnh chạy qua khu an ninh và "xuống đường băng" để cố gắng ngăn chặn chuyến bay chuẩn bị cất cánh đến Adelaide. Người phụ nữ này có vẻ đã đi dưới gầm chiếc máy bay đang ở trên đường băng.

"Cô ấy đang cố hét vào mặt phi công rồi nhảy lên để cố gắng thu hút sự chú ý của người lái máy bay. Thật kỳ dị" - Hales nói.

Video quay lại cảnh nữ hành khách chạy theo máy bay khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Trong video gây sốc, có thể nhìn thấy nữ hành khách không rõ danh tính trên đường băng đang cố gắng vẫy tay chào phi công như thể đang vẫy một chiếc taxi. "Mọi người chứng kiến sự việc bàng hoàng, dường như không biết phải làm gì" - Dennis Bilic, người quay video về vụ việc, kể lại.

Rất may, phi công đã tắt động cơ để không xảy ra tai nạn. Sau đó, Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đã bắt giữ được du khách này. Cô bị cáo buộc hai tội danh về hủy hoại tài sản, một tội danh về xâm nhập khu vực an ninh bất hợp pháp, ngoài ra còn tội sở hữu cần sa với một lượng nhỏ.

Sự có mặt của người phụ nữ trên đường băng khiến tất cả các chuyến bay đã bị hoãn trong 10 phút.

Sự việc tương tự cũng xảy ra vào tháng 7. Trong hành trình tới Bangkok, Thái Lan, một hành khách yêu cầu phi công quay đầu máy bay vì để quên túi xách ở sân bay Chiang Mai.

Tác giả: GIA AN

Nguồn tin: vtc.vn