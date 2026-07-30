Đột kích căn nhà 2 tầng phát hiện 15kg vàng, 79 tỷ đồng tiền mặt

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Theo News18, một cuộc đột kích quy mô lớn của cảnh sát vào một ngôi nhà ở Mohammad Bazar thuộc quận Birbhum, bang Tây Bengal, Ấn Độ, đã thu giữ được gần 29 crore rupee (79 tỷ đồng) tiền mặt và 15 kg vàng, các quan chức vẫn đang tiếp tục kiểm đếm số tiền bị thu giữ cho đến tối 29/7.

Số tiền mặt, vàng thỏi và máy đếm tiền thu hồi được từ ngôi nhà 2 tầng đã thu hút đám đông lớn sau khi chiến dịch bắt đầu vào tối muộn ngày 28/7.

Số vàng và tiền mặt được phát hiện trong căn nhà 2 tầng. Nguồn ảnh: X -SuvenduWB

Theo cảnh sát, cuộc đột kích được thực hiện tại nhà của Minar Mondal, một người họ hàng của Tulu Mondal, thương nhân buôn đá. Minar Mondal từng là tài xế xe buýt của chính phủ.

Theo cảnh sát trưởng Birbhum, Vidit Rai Bhundesh, số tiền mặt và vàng thu hồi được có liên quan đến hoạt động của một đường dây tội phạm có tổ chức do Tulu Mondal, người thân của hắn là Minar Mondal và những người khác điều hành.

Cảnh sát cho biết họ nhận được thông tin từ nguồn tin cho biết tiền mặt và vàng bất hợp pháp có liên quan đến một đường dây tội phạm có tổ chức đã được cất giữ tại nhà của một trợ lý thân cận của Tulu Mondal.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã thu hồi gần 29 crore rupee (79 tỷ đồng) tiền mặt và 15 kg vàng từ nhà của Minar Mondal. Các quan chức cho biết cơ sở này được cho là đang được sử dụng để điều hành một đường dây tội phạm. Một người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án.

Việc thu hồi một lượng lớn tiền mặt và vàng đã dẫn đến một cuộc điều tra rộng hơn về nguồn gốc của các tài sản này và mạng lưới được cho là đứng sau chúng.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn