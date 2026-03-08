HLV Vũ Tiến Thành: 'Không nghĩ Văn Toản bắt xuất thần như vậy'

Thủ môn Văn Toản ghi điểm trong trận đầu bắt chính cho Đà Nẵng - Ảnh: CLB ĐÀ NẴNG

Trên sân Ninh Bình Arena, CLB Ninh Bình bị Đà Nẵng thủ hòa 1-1 tại vòng 15 LPBank V-League 2025 - 2026. Đây là trận đấu đánh dấu sự trở lại của thủ thành Nguyễn Văn Toản ở sân chơi chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam sau gần 1 năm dự bị tại Hải Phòng.

Vừa chuyển đến Đà Nẵng, Văn Toản lập tức được bắt chính và anh đã sắm vai người hùng khi cứu thua ít nhất 3 bàn trước Ninh Bình.

"Phải nói rằng trận hòa này của Đà Nẵng có công rất lớn của thủ môn Văn Toản. Đầu trận, tôi và các trợ lý còn bảo nhau trận này bên Đà Nẵng xếp Văn Toản bắt chính là để chống bóng cố định. Đã rất lâu Văn Toản không thi đấu, thực sự tôi không ngờ cậu ấy bắt xuất thần như vậy", HLV Vũ Tiến Thành của CLB Ninh Bình trả lời họp báo sau trận.

Từng dẫn dắt nhiều CLB ở V-League, từng "hồi sinh" thủ thành Bùi Tiến Dũng cả trong màu áo TP.HCM lẫn Hoàng Anh Gia Lai, ông Vũ Tiến Thành vẫn sửng sốt trước màn trình diễn của Văn Toản.

"Có những pha bóng tôi nhìn thấy bàn thắng rồi nhưng Văn Toản vẫn phản ứng nhanh để cản phá, không dưới 3 lần trong trận", HLV Vũ Tiến Thành nói tiếp.

Khen Văn Toản, ông Thành cũng tiếc khi Ninh Bình không thể thắng dù nhận sự kỳ vọng lớn của ban lãnh đạo.

Dù vậy, ông vẫn có niềm tin vào việc đưa Ninh Bình trở lại cuộc đua vô địch với CLB Công An Hà Nội.

Ở vòng 16, Ninh Bình sẽ tái đấu với đối thủ này trên sân nhà thuộc lượt về.

"Nếu CLB Công An Hà Nội thắng Hà Nội ngày mai, khoảng cách điểm số sẽ lớn. Nhưng tôi nghĩ khó lắm, chưa chắc Công An Hà Nội đã thắng được Hà Nội", ông Thành lạc quan.

Bên phía Đà Nẵng, HLV trưởng Lê Đức Tuấn cho biết: "Văn Toản rất khao khát được thi đấu giống Bùi Tiến Dũng trước đây và đã chứng tỏ được chuyên môn của mình. Trước trận, Văn Toản trao đổi với ban huấn luyện rất nhiều. Ngoài đánh giá năng lực, tôi còn có linh cảm rất tốt về Văn Toản".

Về phần mình, thủ môn Văn Toản cho biết anh rất vui khi góp sức giúp Đà Nẵng giành được điểm số quan trọng và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League.

Nguyễn Văn Toản sinh năm 1999 tại Hải Phòng. Anh từng là thủ môn số 1 của CLB Hải Phòng, từng rất được trọng dụng ở các cấp đội tuyển quốc gia và U23 dưới thời HLV Park Hang Seo, khi giành 2 huy chương vàng bóng đá nam SEA Games và từng thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup. Tuy nhiên 4 năm qua, Văn Toản sa sút phong độ do những chấn thương. Từ khi HLV Chu Đình Nghiêm đến dẫn dắt đội Hải Phòng, Nguyễn Đình Triệu vươn lên trở thành thủ môn số 1 (cả ở CLB lẫn tuyển Việt Nam), Văn Toản không có chỗ đứng. Anh thường xuyên ngồi dự bị hoặc không được đăng ký thi đấu tại các đấu trường V-League và Cúp Quốc gia. Lần gần nhất Văn Toản thi đấu ở V-League là ngày 27-4-2025, trong trận Hải Phòng thua Hoàng Anh Gia Lai.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn