Bắt 10 thanh niên lập nhóm 'những chú báo nhỏ' chặn đánh người đi đường

Ngày 8/2, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ 10 thanh niên trong nhóm “những chú báo nhỏ” để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, Nguyễn Quốc Toản (SN 2002, quê Bắc Giang, sinh viên ĐH Kinh doanh và Công nghệ) từng đi chơi đêm và bị một nhóm đi xe máy biển số 15 (Hải Phòng) chửi bới nên nảy sinh ý định tìm đánh nhóm này để trả thù.

Toản cùng Phạm Đức Trí (SN 2002, quê Bắc Giang, là sinh viên) lập ra nhóm Facebook “Những chú báo nhỏ” và kết nạp Nguyễn Tiến Dũng, Lê Huy Phong, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Khắc Đông, Nguyễn Thành An, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thế Đức và Hoàng Tuấn Anh vào trong nhóm để đi “săn báo”.

Nhóm của Trí sẽ tìm nhóm thanh niên khác đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, tóc nhuộm... rồi chặn lại để tấn công mà không cần lý do.

Tang vật vụ án.

Khoảng 0h ngày 2/2, các thành viên trong nhóm tập trung tại phòng trọ của Trí ở quận Cầu Giấy. Cả nhóm mang theo hung khí (1 bình xịt hơi cay, 1 dao bấm, 1 đao, 2 tuýp sắt hàn dao phóng, 1 gậy sắt 3 khúc), đi xe máy không biển kiểm soát phóng nhanh, đánh võng, rú ga bấm còi… đi diễu phố thị uy trên các tuyến Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Láng, Đê La Thành, khu vực xung quanh Nhà hát lớn, hồ Hoàn Kiếm, Nguyễn Khoái, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân…

Đến khoảng 2h47 cùng ngày, khi đi đến phố Tôn Đức Thắng, Trí cùng đồng bọn phát hiện Nguyễn Anh Đức (SN 2001), Vương Hoàng Hà (SN 2004) và thanh niên khác đi trên 3 xe máy. Chinh hô lên: “Báo, báo, báo….”. Cả nhóm liền chặn đầu xe của anh Đức và anh Hà tại trước số 125 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình.

Các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, dùng chuôi tuýp sắt gắn dao phóng vụt vào đầu và người anh Hà, dùng đao đuổi chém anh Đức. Anh Đức bỏ chạy vào phố Văn Miếu, trèo qua tường của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Dũng đuổi theo chém vào chân trái anh Đức. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát theo hướng ngược chiều Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng - Ô Chợ Dừa - Đê La Thành - Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt, về nhà trọ của Trí rồi giải tán.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng Phòng PC02 Công an TP Hà Nội điều tra. Ngày 5/2, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình bắt giữ 10 thanh niên liên quan vụ việc.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News