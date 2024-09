Người mẹ bỏ con trong thùng xốp thả trôi sông khai lý do hành động nhẫn tâm

Đoạn sông nơi cháu bé bị bỏ rơi.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, lúc 16 giờ 20 ngày 24-9, người dân địa phương phát hiện một người phụ nữ cho cháu bé sơ sinh vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh (đoạn qua khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An). Ngay lập tức, người dân chèo thuyền ra vớt thùng xốp, cứu cháu bé lên bờ an toàn và đưa đến cơ sở y tế chăm sóc. Tại đây, đội ngũ y tế trạm đã thăm khám, nhận thấy cháu bé không có biểu hiện sây sát, tổn thương ngoài da, mạch, nhịp thở, nhiệt độ, chức năng sống bình thường, cháu nặng 2,3kg, có biểu hiện vàng da.

Ngày 25-9, UBND phường Vinh Tân cho biết, liên quan đến vụ việc này, Công an phường Vinh Tân đã triệu tập người mẹ và bà của cháu bé để xác minh, làm rõ. Tổ công tác Công an phường Vinh Tân đã tiến hành lấy lời khai đối với Phan Thị P. (1995, mẹ ruột cháu bé) và Ngô Thị N. (1959, bà ngoại của cháu bé, đều trú xã Hưng Nghĩa, H. Hưng Nguyên, Nghệ An).

Qua làm việc với cơ quan Công an, chị P. thừa nhận bé trai này là con của chị, mới sinh được 4 ngày. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi sinh con ra được bác sĩ chẩn đoán mắc nhiều bệnh, nhận thấy khó có khả năng nuôi dưỡng con nên chị P. đã xin ra viện.

Cháu bé được người dân đưa lên bờ an toàn.

Chiều 24-9, chị P. chở theo bà N. (mẹ ruột chị P.) đến khu vực chợ Vinh mua 1 thùng xốp. Sau đó, chị P. chở bà N. cùng cháu bé đến khu vực bãi sông thuộc phường Vinh Tân. Khi đến khu vực bãi sông, cách cầu Tùng Binh (khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh) khoảng 20m, chị P. nói bà N. ngồi trên đường chờ, còn mình đi xuống bãi bồi ven sông, đặt cháu bé vào thùng xốp, thả trôi trên sông.

Sau khi trao đổi với Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, UBND phường và Trạm Y tế cùng đoàn thiện nguyện đã sử dụng xe cứu thương đưa chị P. và cháu bé vào nhập viện tiếp tục điều trị theo hình thức điều trị miễn phí. Phía Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho hay, hiện cháu bé đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện và do bảo hiểm y tế chi trả. Vì hoàn cảnh gia đình của cháu rất đặc biệt, trong khi cháu bé bị mắc nhiều bệnh nên phía bệnh viện đang cố gắng chữa trị bằng khả năng có thể.

Tác giả: Dương Hóa

Nguồn tin: cadn.com.vn