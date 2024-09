Mẹ nhẫn tâm bỏ con mới sinh vào thùng xốp thả trôi sông

Ngày 24.9, thông tin từ UBND phường Vinh Tân (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện công an phường này đang điều tra làm rõ sự việc một người mẹ thả con mới sinh trôi trên sông Vinh đoạn qua địa bàn phường.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30’ chiều cùng ngày, người dân phát hiện một người phụ nữ để cháu bé sơ sinh vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh, đoạn qua khối Tân Hòa (phường Vinh Tân).

Sông Vinh nơi người dân phát hiện sự việc

Phát hiện sự việc, người dân lập tức chèo thuyền ra vớt thùng xốp, cứu cháu bé lên bờ an toàn.

Thông tin nhanh chóng được người dân trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an phường Vinh Tân đã đến hiện trường để làm rõ sự việc.

Theo thông tin ban đầu, người mẹ này trú tại xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Trong lúc đưa cháu bé mới sinh từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An về nhà, khi đến khu vực sông Vinh, người mẹ đã để cháu bé vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông.

"Khi phát hiện, cháu bé đã được người dân cứu lên an toàn. Hiện, cháu bé đã được đưa tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chăm sóc. Riêng người mẹ đang được công an mời lên làm việc.”, một lãnh đạo phường Vinh Tân cho biết thêm.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn