Xét xử vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng

Theo kế hoạch, ngày 15-8, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TP HCM sẽ xét xử sơ thẩm, hình thức xử kín vụ án "Hành hạ người khác" xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12 cũ).

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở) và ba bảo mẫu: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi), Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi). Theo cáo trạng, nhóm này đã nhiều lần ngược đãi, bạo hành trẻ trong quá trình chăm sóc.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Hương và bảo mẫu Nhanh trực tiếp đe dọa, đánh đập trẻ bằng lược, chổi, khay nhựa, thậm chí cho dầu gió vào miệng một số cháu. Bị cáo Hương nhiều lần chứng kiến hành vi bạo hành nhưng không ngăn chặn, còn tự tay nắm áo, xách, kéo hoặc ném trẻ. Tất cả hành vi này đều bị camera ghi lại.

Giáp Thị Sông Hương thời điểm bị bắt

Ngoài ra, bị cáo Hương tuyển bảo mẫu không có chứng chỉ, không tập huấn pháp luật và không bảo đảm tỉ lệ người chăm sóc theo quy định.

Vụ việc bị phát hiện tháng 9-2024. Mái ấm Hoa Hồng được cấp phép tháng 7-2023, đăng ký nuôi 39 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nhưng thực tế nuôi tới 86 trẻ, nhiều em không giấy tờ tùy thân. Sau khi vụ việc bị phanh phui, toàn bộ số trẻ được đưa về cơ sở bảo trợ công lập để chăm sóc, giấy phép hoạt động bị thu hồi.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người lao động