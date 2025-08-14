Việt Nam vượt Thái Lan về thu hút khách Trung Quốc

Vào năm 2024, Thái Lan đã chào đón đạt 6,73 triệu lượt khách Trung Quốc, gần gấp đôi lượng khách từ thị trường này đến Việt Nam (Việt Nam đón 3,73 triệu lượt khách Trung Quốc năm 2024). Tuy nhiên sau 7 tháng năm 2025, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 3,11 triệu lượt; trong khi Thái Lan đón 2,69 triệu lượt và nước này ước tính cả năm 2025 chỉ đón 5 triệu lượt khách Trung Quốc.

Biểu đồ phân bổ khách Trung Quốc tại một số nước Đông Nam Á qua các năm. Tính riêng trong 4 tháng năm 2025, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã gia tăng đáng kể. Nguồn: BusinessTimes

"Năm 2024, Thái Lan đón lượng du khách Trung Quốc gần gấp đôi so với nước láng giềng ven biển. Giờ đây Lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam vượt qua Thái Lan, khi du khách đổ xô đến các khu nghỉ dưỡng và bãi biển sang trọng ở các khu vực ven biển nổi tiếng như Đà Nẵng và Nha Trang... Đây có thể là lần đầu tiên Thái Lan bị một đối thủ Đông Nam Á khác vượt mặt", tờ BusinessTime dẫn lời các chuyên gia của Bloomberg Intelligence đánh giá.

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan, cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực ngày càng gia tăng. Nhiều quốc gia trên thế giới đang dành nguồn lực đáng kể để thu hút khách du lịch Trung Quốc. Trong số đó, Việt Nam đang cạnh tranh với Thái Lan nhờ hình ảnh mới mẻ, cơ sở hạ tầng đang phát triển và chi phí du lịch hợp lý hơn.

Ông Chai Boon Sian - Giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch Thị trường quốc tế tại Trip.com cho biết những du khách Trung Quốc trẻ tuổi đã lựa chọn các hành trình ngắn hơn, rẻ hơn và dày đặc hơn: “Thay vì thăm Tượng Sư tử biển (Singapore) và Tháp đôi Petronas (Malaysia), giờ đây người Trung Quốc đang tìm kiếm trải nghiệm ở những nơi ít người lui tới. Những địa điểm như Campuchia, Brunei hay Semporna ở Malaysia và đảo Phú Quốc ở Việt Nam đã chứng kiến nhu cầu đáng ngạc nhiên của du khách Trung Quốc".

Du khách Trung Quốc check in tại khách sạn M Village, TP.HCM. Ảnh: Tài Lê

Sau 7 tháng năm 2025, khách Trung Quốc đến Việt Nam đã đạt hơn 80% số lượng cả năm 2024, đưa thị trường này đứng đầu về nguồn khách quốc tế đến. Theo các doanh nghiệp du lịch, du khách Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng đông theo các tuyến đường bộ qua một số cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai… và các chuyến bay thẳng từ nhiều thành phố của Trung Quốc tới Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.

Tại miền Bắc, tuyến du lịch phổ biến của khách Trung Quốc là Quảng Ninh – Hà Nội – Ninh Bình. Những điểm đến nghỉ dưỡng biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cũng được nhiều khách Trung Quốc lựa chọn, nhờ kết nối hàng không thuận lợi, bên cạnh đó có chính sách visa của Việt Nam cho người nước ngoài tương đối linh hoạt. Hiện nay mỗi tuần có khoảng 460 chuyến bay kết nối các điểm đến của Việt Nam và Trung Quốc.

Hiện nay nhiều du khách Trung Quốc đi tự túc, theo nhóm nhỏ, gia đình hoặc du lịch kết hợp công tác thương mại, không còn nhiều đoàn khách lớn theo các chuyến bay charter do công ty lữ hành tổ chức. Nhiều du khách tự xin thị thực điện tử vào Việt Nam và tổ chức chuyến đi thông qua sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng du lịch trực tuyến.

Khách Trung Quốc tham quan thác Bản Giốc (Cao Bằng). Ảnh: Hải Nam

Theo ông Tài Lê - Giám đốc kinh doanh và tiếp thị chuỗi khách sạn M Village (hiện có 45 cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng), từ đầu năm 2025 đến nay, tập khách Trung Quốc tại chuỗi khách sạn này tăng trưởng gần 1,5 lần, và đa phần tập trung ở các phân khúc cao cấp.

"Nhiều du khách Trung Quốc đang rất ưa chọn trải nghiệm du lịch cao cấp, riêng tư, vì vậy nhiều điểm đến tại Việt Nam rất phù hợp với tệp khách này. Ngoài ra lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng trưởng mạnh còn do sự gia tăng chuyến bay thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian gần đây. Các nền tảng du lịch trực tuyến như Trip.com đang bắt đầu hoạt động nhiều hơn tại thị trường Việt Nam, cùng với sự mở rộng của các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam", ông Tài Lê nhận định.

Lý giải nguyên nhân năm nay khách Trung Quốc đến Việt Nam đông hơn đến Thái Lan, ông Đỗ Xuân Ngoạn – đại diện APEC Travel nhấn mạnh vai trò của các yếu tố như tình hình xã hội ổn định, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc thông qua các cuộc gặp cấp cao, các chương trình xúc tiến cấp nhà nước... Kết nối giao thông thuận tiện giữa Việt Nam và Trung Quốc với các tuyến đường cao tốc đến Hà Nội từ Côn Minh (Trung Quốc), từ Móng Cái, từ Lạng Sơn... và nhất là các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đến các thành phố biển của Việt Nam. Ngoài ra chi phí du lịch tại Việt Nam phù hợp với khách Trung Quốc hơn so với các quốc gia trong vực, những điều này giúp thu hút một lượng lớn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Sắp tới, APEC Travel phối hợp với các đối tác đón nhiều đoàn khách Trung Quốc đến Quảng Ninh theo chuyến bay charter từ Côn Minh – Vân Đồn, với tần suất 3 chuyến/tuần. Với thời gian chuyến bay được rút ngắn và chi phí giảm hơn so với hình thức di chuyển bằng tàu kết hợp đường bộ trước đây, tour du lịch đường bay hứa hẹn thu hút du khách từ thị trường rộng lớn khu vực Vân Nam (Trung Quốc) đến Việt Nam, qua đó tạo cú hích cho ngành du lịch và thúc đẩy kinh tế không riêng Quảng Ninh mà cả các địa phương lân cận.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: vov.vn