Người mẫu bị “ném đá” vì váy mặc như không

Chrysten Zenoni đến Thái Lan du lịch vào cuối tuần qua. Cô mặc chiếc váy màu đen pha trộn với màu da người bó sát cơ thể, tạo ảo ảnh mặc như không trong mắt người nhìn. Váy ngắn giúp cô khoe khéo phần ngực và đôi chân thon thả.

Chrysten Zenoni đến một quán bar tại Pattaya và tận hưởng khoảnh khắc giải trí của chuyến đi. Cô đăng tải bức ảnh chụp lên mạng xã hội Instagram và lập tức tạo tranh cãi trái chiều.

Chrysten Zenoni và chiếc váy ngắn bó sát, tạo ảo ảnh

Một số người chỉ trích người mẫu này, cho rằng cô thiếu tế nhị trong việc chọn trang phục, gây ảnh hưởng đến những người hâm mộ nhỏ tuổi. Họ cho rằng cô nên tiết chế hơn và đừng chỉ gây chú ý bằng cách cố tình khoe thân thể.

Một số khác cho rằng váy chỉ tạo hiệu ứng quang học và Chrysten Zenoni đến quán bar trong chuyến du lịch của mình. Cô được quyền tự do làm điều mình thích bởi đây là khoảng thời gian riêng tư. Việc cô đăng tải lên trang mạng xã hội để cập nhật tình hình cho người hâm mộ thì cần được sự ủng hộ chứ không phải chỉ trích.

Chrysten Zenoni không ít lần đăng tải những bức ảnh mặc trang phục cắt xẻ táo bạo lên trang cá nhân. Cô là một người mẫu và từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế: "Geordie Shore", "Ex On The Beach".

Cô tạm dừng tham gia chương trình truyền hình thực tế khi mang thai và sinh con vào cuối năm 2018, trở thành mẹ đơn thân. Chrysten Zenoni cho biết cô chỉ muốn tạm dừng chứ không ngừng hoàn toàn việc trở thành sao truyền hình thực tế và sẽ sớm trở lại.

Chrysten Zenoni thường mặc trang phục cắt xẻ táo bạo

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người lao động