Người dân tri hô, vây bắt nam thanh niên cướp tiệm vàng

Chiều 7-11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng.

Trước đó, vào trưa cùng ngày 7-11, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi vào tiệm vàng H.T. (xã Trại Cau) giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng. Lợi dụng sự mất cảnh giác của những người trong tiệm vàng, nam thanh niên này giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy ra ngoài.

Phát hiện sự việc, người dân trong khu vực tri hô, đuổi bắt. Một lúc sau, nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt và khống chế.

Thông tin ban đầu, nghi phạm là một thanh niên (SN 2006), trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện, vụ cướp tiệm vàng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

