Danh tính bất ngờ của nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng

Trưa 27-8, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin thêm về vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm được xác định là Dale James (SN 1996, quốc tịch Mỹ), vừa nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 6-2025.

Đặc biệt, số trang sức nghi phạm người nước ngoài cướp được tại tiệm vàng trị giá lên đến 800 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Hà Lai trực tiếp chỉ đạo bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Dale James bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, trước khi gây án, nghi phạm thuê một xe máy rồi tháo biển số để đi lại.

Sau khi dùng búa đập tủ kính, cướp trang sức, đối tượng lên xe máy tẩu thoát qua nhiều tuyến phố, rồi mang tang vật về phòng trọ cất giấu và nghe ngóng tình hình.

Khi bị cảnh sát gõ cửa phòng trọ, đối tượng cuống cuồng tìm cách bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường bắt giữ nghi phạm, đại tá Nguyễn Hà Lai biểu dương các lực lượng tham gia phá án. Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra.

Ngay khi biết tin, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương lực lượng truy xét nóng do Phòng Cảnh sát Hình sự chủ công đã bắt giữ được đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra tại phường Hòa Cường.

Như đã thông tin, trước đó, khoảng 20 giờ 51 tối 26-8, một thanh niên mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng trên đường Núi Thành, dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp nhiều trang sức.

Đáng nói, nghi phạm đã tiếp cận từ phía sau, dùng vật giống thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu nam bảo vệ đang ngồi phía trước, khiến người này không kịp phản kháng.

Sau đó, hắn gom số trang sức bỏ vào balo, liều lĩnh xô cửa thoát ra ngoài bất chấp người dân tìm cách chặn lại.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động