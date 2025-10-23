Đối tượng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh đã ra đầu thú

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 16 giờ 20 phút chiều 22/10, một vụ cướp giật tài sản đã xảy ra tại tiệm vàng Bình Hương, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, đối tượng cướp tiệm vàng đã đến Công an phường đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tiệm vàng bị cướp do bà Lương Thị Hương (sinh năm 1976, trú tại tổ 95, khu Cẩm Phú 7A) làm chủ.

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng giả vờ vào tiệm hỏi mua vàng sau đó đã cướp giật 1 chiếc nhẫn vàng loại 9999, trọng lượng 3 chỉ, có ký hiệu "Bình Hương" trên nhẫn, với tổng trị giá ước tính là 45.450.000 đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cửa Ông đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 2001, trú tại khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông).

Đáng chú ý, nhờ công tác vận động thuyết phục từ phía Công an, đối tượng Nguyễn Văn Khánh sau đó đã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện tại, Công an phường Cửa Ông đang phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh để hoàn tất các thủ tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật./.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: vietnamplus.vn