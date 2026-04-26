Người dân thành kính hướng về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ

Hành trình về Đền Hùng không đơn thuần là một chuyến đi, mà là dịp để mỗi người Việt lắng lại, hướng về cội nguồn dân tộc. Dưới tiết trời dịu nhẹ đầu hạ ngày 26/4, từng dòng người nối dài, lặng lẽ đổ về núi Nghĩa Lĩnh, tạo nên không khí náo nhiệt, nhưng không xô bồ, mang vẻ đẹp trầm mặc, trang nghiêm đặc trưng của không gian tâm linh đặc biệt.

Your browser does not support the video tag.

Ngay từ sáng sớm 26/4, các tuyến đường dẫn vào khu di tích đã nhộn nhịp người qua lại. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là sự trật tự, ý thức của người dân khi tham gia lễ hội. Những bước chân dường như chậm lại, nhường chỗ cho những suy tư, cảm xúc lắng đọng khi trở về với nơi khởi nguồn của dân tộc.

Hàng vạn người đổ về Đền Hùng trong ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Dòng người ken kín các lối lên núi Nghĩa Lĩnh, từng bước chân hướng về nơi linh thiêng của dân tộc.

Không gian Đền Hùng rợp sắc cờ, đèn lồng và dải lụa đỏ, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Bà Phùng Thị Mùi, người dân tộc Dao đến từ Tuyên Quang hành hương, leo bậc đá lên đền Thượng.

Du khách thành kính thắp hương, cầu mong bình an, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Giữa dòng người đông đúc, một sự đồng điệu lan tỏa: Ai cũng giữ khoảng lặng riêng như đang bước vào không gian không chỉ của lễ hội, mà của ký ức, tâm linh và truyền thống, đi lễ để “trở về” với cội nguồn, với lịch sử dân tộc.

Bà Phùng Thị Mùi, người dân tộc Dao đến từ Tuyên Quang cho biết, chuyến hành hương năm nay mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Từ sáng sớm, bà cùng nhóm bạn đạp xe vượt quãng đường dài để về Đền Hùng. “Đi suốt chặng đường, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hai chữ "cội nguồn". Khi đến nơi, nhìn dòng người ai cũng thành kính, tự nhiên thấy mình nhỏ lại, thấy tự hào vì là con cháu Lạc Hồng”, bà Mùi chia sẻ.

Du khách thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng, thể hiện lòng biết ơn và tri ân công đức dựng nước.



Người dân xếp hàng vào khu vực đền trong không khí trang nghiêm, trật tự.

Bên trong đền, người dân dâng hương, cầu nguyện trong không gian linh thiêng, hướng về tổ tiên.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ, gia đình trẻ cũng lựa chọn về Đền Hùng trong dịp này như một cách để giáo dục con cháu về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Những câu chuyện về lịch sử dựng nước, giữ nước được kể lại giữa không gian linh thiêng, khiến hành trình không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là hành trình kết nối các thế hệ.

Dòng người vẫn tiếp tục nối dài, từng bước chân hướng lên đền Thượng như nhịp chảy không ngừng của lịch sử. Trên những bậc đá rêu phong, người người kiên nhẫn tiến bước, mang theo lễ vật giản dị, nhưng chứa đựng tấm lòng thành kính. Giữa không gian ấy, những con người xa lạ bỗng trở nên gần gũi hơn bởi có chung điểm đến, chung niềm tin và nỗi nhớ về cội nguồn dân tộc.

Tác giả: Lê Phú

Nguồn tin: baotintuc.vn