Cảnh báo ùn tắc giao thông khi "biển người và xe" về Đền Hùng dịp Giỗ Tổ

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh Phú Thọ, trong hai ngày mùng 9 và 10/3 âm lịch được xác định là cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực trung tâm lễ hội và các tuyến đường dẫn vào khu di tích.

Cụ thể, theo quy luật hằng năm, từ 9h đến 12h và buổi tối 9/3 âm lịch là thời điểm lưu lượng phương tiện tăng đột biến, nhất là thời điểm tối chiêm ngưỡng bắn pháo hoa. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là khung giờ từ 6h đến 9h sáng ngày chính hội (10/3 âm lịch) khi diễn ra nghi lễ dâng hương trang trọng.

Trong khoảng thời gian này, khu vực đền gần như quá tải, du khách sẽ tạm thời không thể di chuyển lên khu vực làm lễ, dẫn đến tình trạng dồn ứ kéo dài cả ở chân núi và các tuyến đường xung quanh.

Không chỉ đối mặt với ùn tắc giao thông, mật độ người quá đông còn kéo theo nhiều rủi ro như: Chen lấn, xô đẩy tại các điểm lên xuống; Khó khăn trong việc thoát hiểm nếu xảy ra sự cố; Gia tăng nguy cơ va chạm giao thông tại các nút giao trọng điểm; Lực lượng chức năng nhận định, nếu không có kế hoạch di chuyển hợp lý, người dân có thể mất nhiều giờ chỉ để tiếp cận khu vực hành lễ.

Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng chi tiết, khoa học, nhằm phòng ngừa ùn tắc và tai nạn trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích cũng như trên toàn địa bàn tỉnh. (Ảnh: CACC)

Để hạn chế tối đa rủi ro và tránh rơi vào cảnh “chôn chân” giữa biển người, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần chủ động chọn thời gian hợp lý, tránh các khung giờ cao điểm, ưu tiên đi sớm hoặc muộn hơn thời gian dâng hương chính lễ.

Cùng với đó theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực qua ứng dụng Google Maps để chọn lộ trình phù hợp. Tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, không tự ý đi vào các tuyến đường cấm hoặc khu vực hạn chế. Hạn chế phương tiện cá nhân, ưu tiên xe công cộng hoặc đi theo đoàn để giảm áp lực giao thông".

Chủ động phân luồng, giảm áp lực giao thông

Theo kế hoạch, phương án tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sẽ được triển khai từ ngày 17/4 đến hết ngày 26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến hết mùng 10/3 âm lịch), nhằm phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2026

Hiện tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng và điều kiện thiết yếu để đón lượng lớn du khách thập phương về dâng hương. Trong bối cảnh lượng người dự báo tăng cao, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án phân luồng chi tiết, khoa học, nhằm phòng ngừa ùn tắc và tai nạn trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích cũng như trên toàn địa bàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ nhận định, năm nay lưu lượng khách về dự lễ hội không chỉ đông mà còn phức tạp hơn các năm trước, do kết hợp nhiều hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn.

Đáng chú ý, xe bốn bánh có gắn động cơ (xe điện) của khu di tích được phép vận chuyển hành khách trên đoạn Quốc lộ 32C từ Km2+200 đến Km2+400. Lộ trình xuất phát từ các tuyến nội bộ, qua khu vực bãi xe số 2 (đối diện đồi Mui Rùa), sau đó nhập vào Quốc lộ 32C để di chuyển tới Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân và đón, trả khách. Ở chiều ngược lại, phương tiện di chuyển tương tự, tạo thuận lợi kết nối giữa các điểm thờ tự quan trọng trong quần thể di tích.

Để bảo đảm an toàn, tất cả phương tiện lưu thông trên đoạn từ Km2+150 đến Km2+450 của Quốc lộ 32C bắt buộc tuân thủ tốc độ tối đa 30km/h. Lực lượng chức năng sẽ lắp đặt bổ sung biển báo tạm thời, bao gồm biển hạn chế tốc độ và biển cảnh báo “Đoạn đường có xe điện hoạt động” tại các nút giao trọng điểm.

Tổ chức phân luồng từ xa trên các tuyến cao tốc, quốc lộ

Đối với phương tiện di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng CSGT bố trí phân luồng tại hai nút giao IC7 và IC8:

IC7: Phương tiện đi vào đường Phù Đổng – Trường Chinh – Nguyễn Tất Thành để vào bãi gửi xe trung tâm

IC8: Phương tiện rẽ vào Quốc lộ 2, đến ngã ba cây xăng Quân khu 2 rẽ phải vào Quốc lộ 32C, gửi xe tại khu vực Đài Tưởng niệm hoặc bãi xe trung tâm.

Lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông từ sớm (Ảnh: CACC)

Với phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang, có hai hướng chính: Đi thẳng đến nút giao Hùng Vương, rẽ trái vào đường Hùng Vương, sau đó theo đường Nguyễn Tất Thành vào bãi xe trung tâm. Rẽ trái vào Quốc lộ 32C (đường Lạc Long Quân), qua Chợ Nú, rẽ vào đường Trường Chinh rồi tiếp tục vào các bãi xe

Các phương tiện từ nhiều địa phương như Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái… đi theo Quốc lộ 32, 32C sẽ được điều tiết về khu vực cầu Phong Châu trước khi vào các tuyến kết nối.

Đối với xe mô tô, xe máy, lực lượng chức năng bố trí các tuyến riêng vào bãi xe số 1, 3, 5 nhằm hạn chế xung đột với ô tô. Taxi chỉ được phép dừng trả khách tại các điểm quy định, sau đó phải rời khỏi khu vực, nghiêm cấm việc đi sâu vào trung tâm lễ hội hoặc dừng đỗ dọc đường.

Xe chở hàng hóa đến các khu công nghiệp như Đồng Lạng, Phù Ninh, Thụy Vân và TP Việt Trì sẽ được hướng dẫn không đi vào các trục chính như đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành trong thời gian diễn ra lễ hội.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các phương tiện ngoại tỉnh không có nhu cầu đi lễ hội sẽ được phân luồng từ xa, tránh đi qua khu vực trung tâm. Tương tự, phương tiện nội tỉnh cũng được khuyến cáo lựa chọn lộ trình thay thế nhằm giảm áp lực giao thông quanh khu di tích.

Việc chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông từ sớm được kỳ vọng sẽ góp phần giữ vững trật tự, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách về dâng hương Quốc Tổ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và quyết tâm cao, Công an tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mùa lễ hội năm nay, góp phần xây dựng hình ảnh một lễ hội văn minh, trang nghiêm và thân thiện trong lòng du khách thập phương.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV