Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Lăng Vua Hùng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển lên đền Thượng dự lễ dâng hương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cùng dự lễ dâng hương có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung,… cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và tỉnh Phú Thọ.

Sáng nay, thời tiết tại Đền Hùng trời quang mây, nắng nhẹ. Nhiều người dân có mặt từ sớm ở quanh khu di tích.

Ban tổ chức tiếp tục bố trí các lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên từ khu vực gần cổng chính sân trung tâm lễ hội cho tới cổng đền.

Đúng 7h, đoàn dâng hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội lên Đền Thượng.

Đi đầu đoàn là đội tiêu binh thực hiện nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ hội và lẵng hoa.

Tiếp theo là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang theo hương, hoa và lễ vật. Nối tiếp là 100 con cháu Lạc Hồng, đội rước kiệu.

Đi sau khối nghi thức là đoàn đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đại diện các địa phương, đại diện đồng bào cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đền Thượng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại Đền Thượng, trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thay mặt đồng bào cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đọc chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong bài chúc văn, ông Đông nhấn mạnh năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, bên cạnh thời cơ, vận hội mới, đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đan xen do tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, cùng những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị,… đất nước ta đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật. Giang sơn đổi mới, chính trị vững vàng, lòng dân đồng thuận.

Đặc biệt, trước yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp xây dựng đất nước, toàn dân tộc đã cùng đồng lòng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cả nước thành 34 tỉnh, thành phố và vận hành chính quyền 2 cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 - là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị quốc gia, phương thức quản trị địa phương, mở ra không gian phát triển mới vì tương lai lâu dài của quốc gia, dân tộc.

Tiếp đó, thay mặt đồng bào và nhân dân cả nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ vào Thượng cung và Lăng Hùng Vương dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay.

Các thiếu nữ trong đội hình dâng hoa lên đền Thượng. Quần thể di tích đền Hùng thờ 18 đời vua Hùng có công dựng nước, bao gồm đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, lăng Vua Hùng... - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đoàn dâng hương khởi hành lên đền Thượng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhiều người dân có mặt từ sớm ở quanh khu di tích chờ các đại biểu làm lễ dâng hương - Ảnh: DANH KHANG

Từ 9h30, người dân sẽ được lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng lễ vật giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hàng chục ngàn người dân đã đến đền Hùng ở Phú Thọ sáng 26-4 (10-3 Âm lịch) để dự lễ giỗ Tổ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Dòng người kiên nhẫn chờ đến lúc tới các đền để làm lễ. Khu di tích Đền Hùng rộng 1.030 ha, ở trên độ cao 175m so với mặt nước biển - Ảnh: DANH KHANG

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 25-4, bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) cho biết lễ dâng hương kéo dài từ khoảng 7h đến 9h30 sáng 26-4. Trong thời gian này, đồng bào, du khách không được lên núi Nghĩa Lĩnh, để tránh tình trạng tập trung đông người, ban tổ chức tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người dân đi Đền Quốc tổ Lạc Long Quân, Đền mẫu Âu Cơ trước hoặc thăm quan, trải nghiệm hội trại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ quanh khu di tích.

Tác giả: CHÍ TUỆ - NGUYỄN KHÁNH - DANH KHANG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ