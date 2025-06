Người đàn ông "thoát y" đuổi theo cô gái trong đêm ở Hà Nội: Đoạn clip gần 1 phút gây bức xúc

Ngày hôm qua (7/6), đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của một người đàn ông được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến người xem vô cùng bức xúc, mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Theo đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 5/6 tại ngõ 515 đường Hoàng Hoa Thám thuộc phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội). Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh của nhà dân ghi lại được.

Thời điểm đó, người đàn ông mặc áo phông trắng, quần đùi xanh, rượt đuổi theo một cô gái đang di chuyển bằng xe máy. Không chỉ dừng lại ở đó, người này còn cởi bỏ quần áo, nhòm ngó xung quanh rồi tìm cách tiến về phía cô gái cách chừng khoảng 10 mét. Sau đó, người này quay lưng, mặc lại quần áo và rời đi nhanh chóng.

Thông tin trên báo chí, bà Ngô Thị Thúy Lan - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc - xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết Công an phường đang truy tìm danh tính người đàn ông có hành vi phản cảm trên.

Cũng theo bà Lan, qua xác minh ban đầu, đối tượng không cư trú tại khu vực ngõ 515. Lực lượng chức năng đang mở rộng rà soát sang các địa bàn lân cận, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an quận để truy tìm đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn