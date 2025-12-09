Người đàn ông gục đầu chết trên xe máy

Ngày 9-12, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra vụ người đàn ông gục chết trên xe máy.

Hiện trường vụ việc.

Trưa cùng ngày, người dân di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng thấy anh P.V.H, 33 tuổi ngồi gục đầu trên xe máy dựng trên vỉa hè, đoạn đối diện chùa Quan Âm, phường Hiệp Bình, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến kiểm tra thì anh H. đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Hiệp Bình đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân. Theo người nhà anh H., anh tiền sử bị bệnh nền.

5 giờ hôm nay, ông T.V.H, 68 tuổi, ngụ phường Dĩ An đạp xe đạp tập thể dục qua cầu Bình Lợi cũng gục xuống, tử vong tại chỗ. Ông H. có bệnh nền và đang điều trị.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động