Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người tử vong

Liên quan đến vụ việc đoàn thiện nguyện gặp tai nạn thương tâm ở xã Phình Hồ (Lào Cai) khiến 18 người thương vong, ngày 29-12, bà Hà Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai), cho biết nhà trường đang hoàn thiện báo cáo và xin ý kiến chính quyền địa phương về việc xây dựng một công trình tưởng niệm nhằm ghi nhớ và tri ân các nhà hảo tâm trong vụ tai nạn.

Theo bà Thủy, kinh phí dự kiến dùng để xây dựng công trình được trích từ số tiền do anh Hà Ngọc Hùng, chồng của chị Huỳnh Thị Anh Đào, một nạn nhân trong vụ tai nạn, trao lại cho nhà trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người tử vong

Cũng theo bà Thủy sau khi nhận tiền hỗ trợ từ tỉnh Lào Cai và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, anh Hùng đã quyết định gửi lại toàn bộ cho nhà trường với mong muốn tiếp tục thực hiện tâm nguyện còn dang dở của người vợ trước khi qua đời là hỗ trợ học sinh vùng cao.

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi chia sẻ tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho thầy cô và các em học sinh vùng cao là vô cùng đáng trân trọng. Nhà trường mong muốn có một hình thức tưởng niệm phù hợp để ghi nhận sự đóng góp ấy.

Trước mất mát lớn lao này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã gửi thư chia buồn tới gia đình các nạn nhân, bày tỏ sự thương tiếc và tri ân sâu sắc đối với nghĩa cử nhân ái của đoàn thiện nguyện.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27-12, xe ô tô BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện do ông Đ.Đ.T. (SN 1960, trú Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Khi đến km 35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50 m, dẫn đến phương tiện bị lật úp phía lề đường phải theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ. Hậu quả làm 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng. Được biết, trong các nạn nhân gặp nạn có nhiều người là giáo viên.

Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định phương tiện xe ô tô khách BKS 29B-614.xx trong quá trình di chuyển xuống dốc thì mất phanh đột ngột, sau đó đâm vào hộ lan và bị lật ngược. Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động