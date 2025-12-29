Cháy lớn tại một xưởng may, thiệt hại nhiều tỉ đồng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 28-12, ngọn lửa bốc lên khu vực xưởng may An Khang, xã Hải Hưng (TP Hải Phòng) và nhanh chóng bao trùm, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Lực lượng chức năng tập trung dập tắt vụ hỏa hoạn

Một phần mái tôn của xưởng bị đổ sập xuống khu vực bên trong do ảnh hưởng của nhiệt và lửa. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến hiện trường theo dõi, gây khó khăn nhất định cho công tác tiếp cận và xử lý ban đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh. Đám cháy sau đó đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nhà xưởng bị thiêu rụi do hoả hoạn

Lãnh đạo UBND xã Hải Hưng cho biết đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người nhưng nhà xưởng bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động