Hàng nghìn người tiễn đưa 4 nạn nhân cùng một gia đình t.ử v.o.n.g trong vụ cháy

Sáng 29/12, một không khí đau thương bao trùm khắp căn nhà ở tổ dân phố Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk khi hàng nghìn người thân, bạn bè và cả người dưng đến để tiễn đưa 4 nạn nhân trong một gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từng dòng người bước lặng lẽ dâng hương viếng, tiễn biệt 4 nạn nhân gồm: chị T.T.T.N. (SN 1997) và chồng là anh H.K.D. (SN 1990) cùng 2 người con trai H.B.H. (SN 2017) và H.B.L. (SN 2021).

Người thân cùng bạn bè đến viếng, tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy.

Trong suốt lễ tang, mẹ của chị T.T.T.N. (vợ anh D.) run rẩy lao tới ôm chặt di ảnh con gái, hôn lên bức ảnh lạnh lẽo, gọi con trong nghẹn ngào. Người mẹ quỵ ngã, nhiều lần ngất lịm giữa vòng tay người thân... Ông Huỳnh Ngọc Cảnh (bố của anh D.) cũng liên tục vật vã, đau đơn kêu khóc tên con cùng các cháu. Thời điểm hỏa hoạn xảy ra ông chỉ cách gia đình các con cháu vài bước chân.

Dòng xe hoa tiễn đưa 4 nạn nhân trong sự đau thương vô hạn.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (trú tại xã Hòa Phú nghẹn) ngào chia sẻ: "Hai ngày nay, nhắc đến gia đình anh D., ai cũng rơi nước mắt. Sáng nay, bà con gác lại công việc, đến tiễn họ đoạn đường cuối, mong các nạn nhân sớm được siêu thoát”.

Như Báo CAND đã thông tin, vụ cháy bùng phát khoảng 2h45 sáng 27/12 tại căn nhà của anh Huỳnh Khánh D. Căn nhà vừa dùng để ở vừa kinh doanh các mặt hàng điện nước nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Người thân đau đớn tiễn đưa các nạn nhân đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Phát hiện sự việc, người dân đã dùng vòi nước nhỏ để chữa cháy và tìm cách đập cửa cuốn phía trước để giải cứu các nạn nhân nhưng bất thành. Ít phút sau, lực lượng chữa cháy cùng người dân đập một lỗ nhỏ từ tường nhà hàng xóm thông sang để đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, anh D. cùng vợ là chị T.T.T.N. và hai con nhỏ là H.B.H., H.B.L. đã tử vong do ngạt khí độc. Riêng cháu trai út gần 1 tháng tuổi được người cha ôm vào lòng và dùng áo ngăn khí độc nên may mắn thoát nạn.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn