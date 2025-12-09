Người đàn ông tử vong trên cầu Bình Lợi khi đang chạy xe tập thể dục

Gần 9h ngày 9/12, Công an phường Hiệp Bình vẫn đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông đạp xe đạp tập thể dục tử vong trên cầu Bình Lợi.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, người dân đi trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn vừa lên cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình) phát hiện người đàn ông đạp xe đạp tập thể dục loạng choạng tay lái, ngã xuống đường. Mọi người dừng xe tìm cách đỡ người đàn ông dậy nhưng người này đã tử vong.

Người dân phát hiện sự việc liền báo cơ quan chức năng

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định người tử vong là ông T.V.H. (68 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM). Vụ việc khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ.

Ông T.N.Đ. (người đạp xe đạp tập thể dục cùng nhóm ông H.) cho biết ông H. có sở thích đạp xe tập thể dục hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, ông H. có tiền sử bệnh hen suyễn, phải uống thuốc hằng ngày.

Sáng nay, ông H. rời khỏi nhà mà quên uống thuốc, sau đó lấy xe đạp tập trung cùng nhóm rồi chạy trên đường Phạm Văn Đồng. Khi gia đình phát hiện ông H. quên uống thuốc đã lấy xe máy mang thuốc đi tìm ông H. nhưng không thấy, sau đó mới nhận được tin đau lòng.

