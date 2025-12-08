Clip người đàn ông chạy xe máy tốc độ cao tông vào xe tải dẫn đến tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h40’ ngày 7/12, anh N.T.T. (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Chư Păh, Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 81K6-40xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Chư Păh đi xã Ia Khươl.

Clip từ camera nhà người dân quay lại khoảnh khắc xe máy chạy tốc độ cao tông vào đuôi xe tải. (Quốc Nguyễn).

Khi đến đoạn Km 1583+600 thuộc thôn 1, xã Chư Păh, xe máy của anh T. đã tông vào xe bồn BKS 81A-004.xx do anh Nguyễn Văn Th. (SN 1982, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển, đang làm nhiệm vụ tưới nước cho cây xanh trên dải phân cách cố định, phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau vụ va chạm mạnh, khiến anh T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

