Vụ lật xe ở Lào Cai: Một nạn nhân nguy kịch, nhiều ca theo dõi đặc biệt

Thông tin về công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai) khiến 9 người tử vong, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay trong tối qua (27/12), ban giám đốc cùng các ê-kíp chuyên môn đã tổ chức hội chẩn khẩn cấp đối với hai bệnh nhân nặng nhằm đưa ra phác đồ điều trị kịp thời.

Trong đó, một nữ bệnh nhân 43 tuổi nhập viện với chẩn đoán chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi và tổn thương gan. Các bác sĩ đã tiến hành dẫn lưu ngực để xử trí tổn thương.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang nỗ lực phẫu thuật cấp cứu cho nạn nhân có nhiều chấn thương phức tạp (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức)

Trường hợp còn lại là nam bệnh nhân 25 tuổi bị đa chấn thương nghiêm trọng, bao gồm chấn thương sọ não, gãy cột sống và gãy nhiều xương sườn. Bệnh nhân này hiện vẫn trong tình trạng rất nặng, nguy kịch và đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực.

Bệnh nhân được chỉ định an thần, thở máy, với sự tham gia điều trị của các bác sĩ đầu ngành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại nhất của bệnh viện.

Trong khi đó, nữ bệnh nhân 43 tuổi sau can thiệp sức khỏe tương đối ổn định, đang được điều trị hậu phẫu tại khoa Lồng ngực và tiếp tục được theo dõi sát diễn biến lâm sàng.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đến sáng nay (28/12), trong số 7 nạn nhân nặng được chuyển về từ Lào Cai, có 2 trường hợp đa chấn thương kèm chấn thương sọ não đang được theo dõi đặc biệt tại các khoa Thần kinh 1 và Thần kinh 2.

Việc chỉ định phẫu thuật sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế của từng bệnh nhân, trên cơ sở hội chẩn và theo dõi chặt chẽ của các ê-kíp điều trị.

Chiếc xe gặp nạn khi đang chở đoàn từ thiện lên Phình Hồ, khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương

Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có trường hợp bệnh nhân L.C.C trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, với chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn, tràn máu - tràn khí màng phổi, dập phổi hai bên; đồng thời bị chấn thương cột sống với gãy nhiều đốt sống và có vết thương tầng sinh môn.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được tiến hành dẫn lưu màng phổi và phẫu thuật xử trí vết thương tầng sinh môn. Hiện, người bệnh đang được thở máy, tiếp tục hồi sức tích cực và theo dõi sát tại bệnh viện.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV