Người đàn ông bị rắn hổ mang bò vào quần và màn giải cứu gay cấn

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng thót tim này được tài khoản facebook Ner KhwaiTai đăng tải vào ngày 8/6.

Trong clip hai nhân viên cứu hộ đã đến nhà nạn nhân ở tỉnh Rayong, Thái Lan. Khi đến nơi, một đám đông đã tụ tập bên ngoài ngôi nhà. Một số người mong chờ được xem hoạt động giải cứu, trong khi những người khác lo lắng cho sự an toàn của nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ bước vào phòng ngủ, nơi nạn nhân nằm bất động như không dám thở. Bạn của người đàn ông đã thông báo cho lực lượng cứu hộ rằng con rắn nằm trong quần đùi gần chân trái của anh.

Một trong những nhân viên cứu hộ đã dùng móc để kéo con rắn hổ mang ra khỏi quần người đàn ông, trong khi một nhân viên cứu hộ khác quay clip và bảo nạn nhân bình tĩnh và không được cử động.

Sau khi người cứu hộ kéo được con rắn ra ra ngoài, người đàn ông từ từ đứng dậy và di chuyển ra xa con rắn.

Đoạn clip đã nhận được hơn 35.000 lượt phản hồi, 1.100 bình luận và 2.400 lượt chia sẻ. Cư dân mạng tràn ngập các bình luận với những phản ứng hài hước về vụ việc trong khi những người khác lại coi vấn đề này là nghiêm trọng.

"Nó có vẻ buồn cười nhưng đối với anh ấy thì không. Tôi tôn trọng việc anh ấy có thể nằm yên trong tình huống đó", "Tôi không thể thở được khi xem clip", "Nếu tôi là anh ấy, tôi có thể sẽ ngất đi"... là những bình luận được người xem để lại.

Một câu chuyện tương tự cũng được báo cáo ở tỉnh Phetchabun vào tuần trước. Cụ thể, một người đi xe máy đã bị sốc khi dừng xe ở trạm xăng để đổ xăng và phát hiện một con rắn nhỏ đang cuộn tròn ở nắp bình xăng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn