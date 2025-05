Người đàn ông bất ngờ văng khỏi xe máy, bị ô tô đâm trúng

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 4/5, một người đi xe máy ở Ayutthaya, Thái Lan, đã bất ngờ tông vào một sợi dây điện thấp giăng ngang đường. Cú va chạm khiến người đàn ông bị hất văng xuống đất, bị chiếc xe ô tô di chuyển bên cạnh tông trúng.

Theo Matichon, người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Phát biểu với trang tin tức Thái Lan, một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy dây điện bị móc vào một chiếc xe cẩu di chuyển ở phía bên kia đường. Sự việc này khiến dây điện rơi xuống đường trước khi người đi xe máy đâm trúng.

Người đàn ông văng khỏi xe máy sau khi đâm trúng dây điện.

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe máy của người đàn ông bị sợi dây giật mạnh sau khi bánh xe vướng vào nó.

Người đi xe máy bị hất văng xuống đường do phanh gấp. Ngay sau đó, người này bị bánh trước của chiếc xe bán tải cán trúng. Sau vụ tai nạn, người đàn ông nằm bất động trên đường.

Khi đến hiện trường, các dịch vụ cấp cứu đã nhanh chóng sơ cứu cho người đàn ông 32 tuổi. Tuy nhiên, người này đã tử vong tại bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Trong khi đó, các nhân chứng kể với cảnh sát rằng người điều khiển cần cẩu đang tiến hành sửa chữa đèn thì tai nạn xảy ra.

Tuy nhiên, người cầm lái chiếc xe ô tô bán tải được cho là đã thu dọn đồ đạc và lái xe bỏ đi sau vụ việc.

Cảnh sát đã xác định được cần cẩu và doanh nghiệp sở hữu nó. Họ cũng đã triệu tập tài xế để thẩm vấn.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn