Bị ô tô đâm văng lên hàng rào, người phụ nữ sống sót khó tin

Đoạn clip ghi lại cho thấy, một người phụ nữ đang đi bộ trên một con đường ở Bejai Kapikad, Mangalore, Ấn Độ, vào ngày 13/3.

Đột nhiên, chiếc ô tô màu trắng đâm vào một chiếc xe máy rồi tông trúng người phụ nữ. Cú va chạm khiến cô bay lên không trung và mắc kẹt trên bức tường.

Người phụ nữ mắc kẹt trên hàng rào sau va chạm.

Chứng kiến sự việc, nhiều người đã chạy đến giúp đỡ nạn nhân. Cô đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương ở chân.

Các báo cáo cho biết tài xế của chiếc xe ô tô, Satish Kumar, xảy ra mâu thuẫn với người hàng xóm Murali Prasad. Satish đã lái xe tăng tốc để đâm Murali nhưng vô tình tông vào người phụ nữ đi ngang qua.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn