Hai ô tô đâm nhau trực diện, người đi xe máy thoát chết khó tin

Sự việc xảy ra vào 7h45 ngày 8/4, tại Chiang Rai, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một chiếc xe ô tô màu trắng đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều rồi va chạm trực diện với chiếc ô tô màu đen. Cú tông mạnh khiến hai chiếc xe đều văng ra xa.

Người đi xe máy thoát chết trong gang tấc.

Vào đúng thời điểm này, một người đàn ông điều khiển xe máy đi tới. Thật kỳ diệu, người này đã lách vào khoảng trống giữa hai chiếc xe và tránh được tai nạn.

Sau vụ va chạm, chiếc xe ô tô màu đen đã trượt và đâm nhẹ vào một cửa hàng gần đó, nơi những người bán hàng rong đang ngồi.

May mắn là không có ai bị thương trong vụ việc.

