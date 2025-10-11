Người dân Nghệ An hướng về vùng lũ phía Bắc

Nghĩa đồng bào giữa thiên tai

Những ngày qua, hình ảnh mưa lũ hoành hành, tàn phá tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn... liên tục xuất hiện trên bản tin thời sự đã chạm đến trái tim người dân cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Mặc dù vừa phải gồng mình khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra vào cuối tháng 9, nhưng người dân Nghệ An vẫn tất bật vào bếp, đỏ lửa xuyên đêm nấu những nồi bánh chưng nghĩa tình gửi đến vùng lũ xa xôi.

Người dân vùng lũ huyện Anh Sơn (cũ) chung tay gói bánh cứu trợ người dân vùng lũ các tỉnh phía Bắc. Ảnh: KT

Ngay sau khi một nhóm thiện nguyện ở huyện Anh Sơn (cũ) phát động chương trình “Bánh chưng gửi vùng lũ”, ngay lập tức, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hàng trăm người dân, con em làm ăn xa và các mạnh thường quân. Người góp gạo nếp, người góp thịt, người gom lá dong, lạt buộc, củi nấu. Đàn ông lo phần củi lửa, phụ nữ khéo tay gói bánh, các cụ già, em nhỏ cùng phụ giúp.

“Xem bản tin về bà con ngoài Bắc ngập sâu trong nước, tôi không cầm được nước mắt. Mình vừa trải qua lũ, hiểu rõ cảnh khổ đó. Giờ giúp được chút gì là thấy lòng nhẹ nhõm”, chị Thanh Phượng, một thành viên nhóm thiện nguyện, chia sẻ.

Những bếp lửa thâu đêm nấu bánh để kịp cho những chuyến xe cứu trợ ra Thái Nguyên. Ảnh: KT

Hơn 50 người dân đã thức trắng đêm bên bếp lửa.Trong ánh lửa hồng chiếu sáng những khuôn mặt rạng rỡ, những bàn tay thoăn thoắt gói từng chiếc bánh vuông vắn. Đến sáng, hàng trăm cặp bánh chưng xanh cùng hàng tấn hàng hóa được chất lên xe, chuẩn bị cho chuyến đi ra Thái Nguyên, nơi nhiều xã vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả lũ.

“Chúng tôi đã quyên góp được gần 7 tấn hàng, gồm bánh chưng, mì tôm, bánh mì, nước uống… Bà con vùng lũ ngoài đó đang rất cần nước sạch và nhu yếu phẩm, nên dù vừa trải qua mưa lũ, ai cũng sẵn lòng góp công, góp của”, anh Bùi Công Chính, Phó đoàn Thiện nguyện Anh Sơn Online chia sẻ thêm.

Giữa đêm thu se lạnh, những bếp lửa đỏ rực ấy không chỉ nấu chín từng mẻ bánh, mà còn sưởi ấm tình người.

Tiếp sức xuyên miền

Không chỉ ở Anh Sơn, tinh thần sẻ chia còn lan tỏa khắp các địa phương khác của Nghệ An bằng những hành động thiết thực, nối liền miền Trung với miền Bắc bằng những sợi dây nhân ái.

Tại phường Thành Vinh, quán cháo nhỏ của bà Bích Điệp mấy ngày nay liên tục đỏ lửa. Ngoài bán hàng, bà Điệp còn lặng lẽ làm suốt đêm, chế biến hơn 100 hộp cá khô lạc rim để gửi ra cho bếp cơm dã chiến của Đội xe cứu thương 0 đồng Nghệ An, nơi đang nấu hàng nghìn suất ăn cứu trợ tại tỉnh Bắc Ninh. “Già rồi, tôi không đi được, chỉ biết góp món ăn dân dã này gửi đi. Coi như chút tấm lòng của người ở lại, mong bà con ngoài đó đỡ khổ”, bà Điệp rưng rưng.

Bà Bích Điệp chế biến cá khô rim lạc để gửi cho bếp ăn dã chiến ở Bắc Ninh. Ảnh: KT.

Tại phường Cửa Lò, chị Phương Thảo, chủ một khách sạn nhỏ, lại có cách hỗ trợ riêng. Chị đăng thông báo mở cửa 10 phòng nghỉ miễn phí, đủ chỗ cho 40-50 người qua đêm các đoàn thiện nguyện từ các tỉnh lên đường ra Bắc. “Một giấc ngủ ngon lành có khi cũng là tiếp sức lớn cho hành trình yêu thương”, Thảo nói.

Không những thế, tại vùng ngập sâu Bố Hạ (Bắc Ninh), “đội xe cứu thương 0 đồng Nghệ An” đã có mặt, căng mình cùng chính quyền địa phương lập bếp cơm dã chiến, nấu hàng nghìn suất ăn, chuyển hàng cứu trợ. Chị Hồ Thị Tâm, thành viên của đội, chia sẻ: “Nước ngập sâu, chảy xiết, đường chia cắt, anh em phải dùng xuồng chở cơm, hàng cứu trợ đến từng xóm. Ai cũng mệt nhưng chẳng ai than vãn, vì thấy việc mình làm ý nghĩa”. Đội thậm chí còn kịp thời đưa một sản phụ trở dạ đi sinh an toàn.

Những chuyến hàng cứu trợ của người dân Nghệ An đến với bà con vùng lũ Bắc Ninh. Ảnh: KT.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều vùng ở Nghệ An vẫn còn ngổn ngang sau bão lũ, nhưng người dân nơi đây vẫn sẵn sàng dành phần ít ỏi của mình cho người khác. Hơn ai hết, họ là người cảm nhận rõ nhất sự mất mát do thiên tai nên càng muốn san sẻ. Đó là sự tiếp nối của tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, một truyền thống đã ăn sâu trong máu thịt của người xứ Nghệ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn