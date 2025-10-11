Miễn, giảm, gia hạn tiền thuế cho doanh nghiệp, người dân bị thiệt hại do bão và mưa lũ

Trận lũ lịch sử khiến nhiều ô tô của người dân bị hỏng do ngập nước, được xe cứu hộ kéo đi để sửa chữa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Về các giải pháp khắc phục hậu quả 2 cơn bão số 10 và 11 cùng mưa lũ sau bão, Cục Thuế vừa có công văn chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế và tiền thuê đất.

Dẫn chiếu các quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn, Cục Thuế cho biết người nộp thuế được miễn, giảm, gia hạn nộp nhiều loại thuế và tiền thuê đất khi bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai bất khả kháng.

Doanh nghiệp được miễn, giảm thuế và tiền thuê đất

Cụ thể theo Cục Thuế, doanh nghiệp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Mức giảm thuế không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được xét miễn, giảm thuế tài nguyên do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên. Trường hợp đã nộp thuế tài nguyên được hoàn trả hoặc trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau.

Trường hợp bị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế, doanh nghiệp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Doanh nghiệp được giảm 50% số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong trường hợp bị thiệt hại về nhà và đất 20 - 50% giá tính thuế.

Về miễn, giảm tiền thuê đất, Cục Thuế cũng cho biết theo quy định, doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 3 năm và thuê đất trả tiền hằng năm để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì được miễn tiền thuê đất khi bị thiệt hại từ 40% trở lên.

Trường hợp bị thiệt hại dưới 40% thì được giảm tiền thuê đất tương ứng.

Đối với trường hợp thuê đất phục vụ sản xuất, kinh doanh và trả tiền hằng năm mà phải tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bị thiên tai, doanh nghiệp được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động.

Để được hưởng chính sách này, doanh nghiệp nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế.

Không chỉ được miễn, giảm các khoản tiền thuế như trên, doanh nghiệp còn được gia hạn một phần hoặc toàn bộ số thuế phải nộp tới 2 năm nếu bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

Để được hưởng các chính sách này, doanh nghiệp nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, hồ sơ gia hạn nộp thuế, miễn giảm tiền thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hộ, cá nhân kinh doanh được giảm thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế cho biết hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai được giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên.

Theo đó tiền thuế thu nhập cá nhân được giảm tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

Tiền thuế tài nguyên được giảm tương ứng số tài nguyên bị tổn thất.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào kỳ sau.

Để được giảm các khoản thuế trên, hộ, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ giảm thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong 30 ngày (hoặc 40 ngày do kiểm tra thực tế) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế quyết định miễn, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản lý do không thuộc diện được giảm thuế.

Không chỉ vậy, hộ và cá nhân kinh doanh cũng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân chậm nhất ngày 31-12.

Đối với hộ kinh doanh bị bão lũ, mưa gây thiệt hại vật chất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh thì thời gian được gia hạn nộp thuế không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế.

