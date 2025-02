Người dân đội mưa đến đền ông Hoàng Mười đầu Xuân

Những ngày này, bắt đầu tiết Lập xuân 2025, trùng với đợt gió mùa Đông Bắc tràn về đã gây mưa rét, nhiệt độ giảm thấp tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vẫn có hàng nghìn người đến đền ông Hoàng Mười (nằm ở địa phận làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) để dâng lễ đầu năm.

Đền ông Hoàng Mười là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương tại tỉnh Nghệ An.

Đền ông Hoàng Mười thờ Quan Hoàng Mười, người có công hộ quốc bảo dân, chở che cuộc sống cộng đồng, được nhân dân khắp mọi miền ngưỡng mộ và tôn kính.

Ngoài ra, đền còn thờ các vị phúc thần: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo Mẫu tứ phủ, mà người đứng đầu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Dịp Tết Ất Tỵ, khuôn viên đền được trang hoàng lộng lẫy.

Theo nhân gian kể lại ông Hoàng Mười là nhân vật huyền thoại, được giáng trần để giúp đời. Người dân xứ Nghệ cũng lưu truyền các truyền thuyết về lai lịch, thân thế, sự nghiệp của ông Hoàng Mười với những nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam.

Với quyền uy và địa vị cao quý ấy, người ta luôn tin tưởng rằng ông Hoàng Mười chính là vị thần sẽ mang đến sự thăng tiến trong con đường công danh sự nghiệp cho bản thân mình.

Theo ghi chép, đền được xây dựng vào năm 1634, từ thời Hậu Lê. Trải qua lịch sử, đền bị phá huỷ. Năm 1995, đền được xây dựng lại, giờ trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An.

Đền được phục dựng theo quy mô truyền thống, gồm tam quan, tắc môn, đài trung thiên, lầu cô, lầu cậu. Tại đền, hiện còn giữ 21 đạo sắc phong, bản thần tích chữ Hán và hệ thống tượng có giá trị lịch sử và thẩm mỹ cao.

Ngoài vàng mã, hoa quả thì ông ngựa được du khách chọn là lễ vật dâng lên nhiều nhất tại đền. Mỗi ông ngựa cao 1-2m, có giá từ 300.000-500.000 đồng, tùy kích thước.

Đền ông Hoàng Mười được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích Lịch sử văn hoá vào năm 2002; Công nhận điểm du lịch văn hóa tâm linh năm 2018. Đặc biệt năm 2019, Lễ hội đền ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hầu hết những người đến ngôi đền này xin lộc đều cầu mong được quan Hoàng Mười phù hộ độ trì cho học hành giỏi giang, thi cử đỗ đạt, đường quan lộ được hanh thông. Vì vậy, từ nhiều năm nay, đền ông Hoàng Mười là điểm đến tâm linh của hàng nghìn người dân vào dịp đầu xuân, năm mới.

Bà Nguyễn Thị Hồng (quê Ninh Bình) cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ đầu năm là tôi lại đưa gia đình vào Nghệ An, ghé thăm đền ông Hoàng Mười để cầu mong một năm mới thuận lợi, công danh suôn sẻ, tài lộc dồi dào".

Thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn có rất đông người dân đến chiêm bái.

Dịp Tết Ất Tỵ, khuôn viên đền được trang hoàng lộng lẫy, những tiểu cảnh mô phỏng không gian Tết cổ truyền thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những hoạt động như viết sớ cầu may được nhiều người tham gia với mong muốn có một năm bình an, thuận buồm xuôi gió.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Ban Quản lý đền Ông Hoàng Mười đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bố trí lực lượng hướng dẫn du khách, lắp đặt camera an ninh, sắp xếp bãi đỗ xe hợp lý nhằm tránh tình trạng ùn tắc; bố trí hai dãy bàn viết sớ trước cổng đền cho du khách.

Những hoạt động tâm linh được nhiều người tham gia với mong muốn có một năm bình an, thuận buồm xuôi gió.

Bà Hoàng Thị Hoài Thanh, Trưởng ban quản lý di tích đền ông Hoàng Mười cho biết, từ đêm Giao thừa đến ngày mùng 8 tháng Giêng (28/1-5/2), đã có hàng chục nghìn lượt người đến dâng hương.

Riêng ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng Giêng, trung bình mỗi ngày có 20.000 – 25.000 lượt người đến tham quan, chiêm bái. Công tác tổ chức được thực hiện chu đáo với lực lượng hướng dẫn viên bố trí khắp nơi, giúp du khách dễ dàng tham quan mà không xảy ra tình trạng chen lấn, ách tắc.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn