Người dân nô nức đi lễ Đền Ông Hoàng Mười cầu may

Từ ngày 29-1 (mùng 1 Tết Ất Tỵ) đến ngày 1-2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ), bình quân mỗi ngày có tới hàng chục ngàn người dân và du khách thập phương về Đền Ông Hoàng Mười tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để dâng hương, dâng lễ.

Theo nhân gian kể lại, ông Hoàng Mười là nhân vật huyền thoại, được giáng trần để giúp đời. Người dân xứ Nghệ cũng lưu truyền các truyền thuyết về lai lịch, thân thế, sự nghiệp của ông Hoàng Mười với những nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam.

Theo quan niệm dân gian, ông Hoàng Mười là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên Đế Đình, thần tiên trong chốn Đào Nguyên. Theo lệnh thiên đình, ông giáng trần để giúp dân, giúp nước. Còn theo lời kể ở vùng Hà Tĩnh, ông Hoàng Mười chính là Lê Khôi, vị tướng tài, cháu ruột và là người theo Lê Lợi chinh chiến trong mười năm kháng chiến chống quân Minh.

Theo một truyền thuyết khác, ông giáng xuống trần và trở thành Uy Minh Vương Ly Nhật Quang, con trai Vua Lý Thái Tổ, cai quản châu Nghệ An. Ngoài thờ ông Hoàng Mười, đền còn thờ các vị phúc thần: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo Mẫu tứ phủ, mà người đứng đầu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Từ nhiều năm nay, đền ông Hoàng Mười là điểm đến tâm linh của hàng chục ngàn người dân trong nước vào dịp Tết Nguyên đán. Chị Trần Thị Hà, một du khách đến từ TP Hà Nội, chia sẻ: "Đền Ông Hoàng Mười rất linh thiêng. Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết Nguyên đán, cả gia đình tôi cũng vào đây để thắp hương cầu mong một năm mới luôn bình an, may mắn và hạnh phúc".

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại cảnh người dân nô nức đi lễ đền ông Hoàng Mười dịp đầu năm:

Đền Ông Hoàng Mười nằm cạnh bờ sông tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên

Đền Ông Hoàng Mười rất linh thiêng

Người dân nô nức đi lễ Đền Ông Hoàng Mười

Your browser does not support the video tag.

Hàng ngàn người dân đi lễ Đền Ông Hoàng Mười vào những ngày đầu năm mới

Mỗi ngày có hàng chục ngàn người dân, du khách thập phương đi lễ Đền Ông Hoàng Mười

Một người dân trong trang phục ông đồ ngồi viết tấu, sớ trước đền Ông Hoàng Mười

Người dân cầm lễ vật vào thắp hương tại Đền Ông Hoàng Mười

Người dân thành kính dâng hương trong đền Ông Hoàng Mười

Người dân thắp hương trong Đền Ông Hoàng Mười

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động