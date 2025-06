Người dân đến hỗ trợ, giải cứu chủ trại có hơn 10.000 con gà chết ngạt

Ngày 8/6, thông tin từ UBND xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn có hơn 10.000 con gà thịt tại trang trại của anh Nguyễn Ngọc Tư, trú tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đồng loạt chết ngạt do sự cố chập điện.

Nhận được thông tin, UBND xã Diễn Phú đã khẩn trương huy động lực lượng địa phương, các đoàn thể và người dân trong xã đến hỗ trợ gia đình chủ trại khắc phục hậu quả.

Sự cố chập điện khiến hơn 10.000 con gà chết ngạt. Ảnh: B.T.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 7/6, một sự cố chập điện bất ngờ đã xảy ra tại trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn của anh Nguyễn Ngọc Tư. Sự cố này khiến hệ thống quạt thông gió, làm mát trong chuồng trại ngừng hoạt động hoàn toàn. Hơn 10.000 con gà thịt đang trong giai đoạn xuất chuồng, mỗi con nặng từ 3,5 đến 4kg bị chết ngạt hàng loạt, thiệt hại ước tính ban đầu lên tới gần 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin về sự cố, địa phương đã huy động hàng chục người chia nhau tham gia công tác giết mổ, sơ chế, tập trung lấy phần đùi và ức để kịp thời nhập cho một công ty thực phẩm đồng ý tiêu thụ.

Người dân giúp chủ trang trại thu gom gà chết sau sự cố chập điện. Ảnh: B.T.

Ngoài ra, địa phương cũng phát động phong trào giải cứu gà trong cộng đồng, giúp gia đình chủ trang trại gỡ gạc phần nào thiệt hại.

Người dân xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An giúp chủ trang trại sơ chế gà. Ảnh: BT.

Trang trại của anh Tư là mô hình chăn nuôi lớn tại địa phương, cung cấp thịt gà cho các đầu mối trên địa bàn Nghệ An và một số tỉnh lân cận. Anh Tư cho biết, đây là lứa gà lớn nhất từ đầu năm đến nay của gia đình. Gà được nuôi theo hình thức công nghiệp, chuồng kín, với hệ thống quạt thông gió và làm mát tự động. Vì điện bị chập, mất đột ngột, quạt gió ngừng chạy, chuồng kín, thời tiết lại oi nóng, khiến gà chết ngạt rất nhanh.

Để giúp hộ chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn, UBND xã Diễn Phú đang tiếp tục kêu gọi người dân, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài huyện chung tay giải cứu gà, đồng thời kết nối tiêu thụ qua các kênh online, hội nhóm.

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn