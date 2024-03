Kinh hoàng các cô gái trẻ bị buôn bán như thời trung cổ

Bắt băng nhóm chuyên dụ dỗ những cô gái trẻ rồi bán vào quán karaoke, massage: Ngày 15/7/2023, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp Công an thị xã Bến Cát và Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước triệt phá một đường dây mua bán người, bắt giữ 11 đối tượng. Thủ đoạn của băng nhóm này là lên mạng xã hội tìm kiếm những cô gái trẻ nhẹ dạ, hiểu biết còn hạn chế, đang có nhu cầu kiếm việc làm rồi đưa ra các thông tin, mức lương hấp dẫn để dụ dỗ. Sau đó nhóm này dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép để lừa bán nạn nhân vào các cơ sở massage, karaoke tại Bình Dương hoặc bán qua Campuchia.