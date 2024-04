Lạnh người khoảnh khắc sinh viên y khoa giấu dao sau lưng trước khi xuống tay tàn nhẫn với mẹ

Chiều ngày 6/4, Emmanuel Espinoza (21 tuổi) đang trên đường tới nhà ông nội thì ghé qua nhà mẹ ruột, bà Elvia Espinoza (46 tuổi) ở Orlando, Mỹ. Đoạn video gây sốc cho thấy chàng sinh viên y khoa mặc chiếc quần jean tối màu, áo phông xanh nước biển khi đứng trước cửa nhà mẹ. Khi Emmanuel bước đi, người ta có thấy anh ta đang giấu thứ gì đó phía sau. Đến sát cửa, camera ghi được hình ảnh một con dao.

Sau khi xông được vào nhà, Emmanuel đã đâm mẹ hơn 70 nhát trong lúc bà đang nghe điện thoại. Cảnh sát cho biết vì là một sinh viên y nên hung thủ biết đâm vào đâu để đạt hiệu quả tối đa. Trong quá trình này, nạn nhân hét lên "Manny, Manny" nhưng gã sát nhân không nói lời nào.

Thực hiện xong tội ác, Emmanuel đã gọi cảnh sát để thú tội. "Tôi đã muốn giết mẹ mình nhiều năm vì bà ấy luôn khiến tôi lo lắng. Tôi thực sự yêu bà ấy nhưng bà ấy đã chọc tức tôi", hung thủ thú nhận.

Hung thủ Emmanuel Espinoza và nạn nhân Elvia Espinoza. Ảnh: NYP

Bà Elvia là một giáo viên tiểu học, được mọi người xung quanh nhận xét là người tràn đầy sức sống, yêu thương gia đình. Vụ án mạng đã khiến những người thân và cả cộng đồng chấn động.

