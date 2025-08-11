Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD

Ngày 11-8, thông tin tại buổi gặp mặt cơ quan báo chí, Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỉ USD.

Vụ triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo quy mô hàng tỉ USD được Công an tỉnh Phú Thọ thông tin tại cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí ngày 11-8

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm người tại TP HCM. Nhóm người này đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu.

Sau đó, nhóm này hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng. Họ sử dụng tiền của người sau trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15-7, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP HCM.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain. Đồng thời, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Người đầu tư sẽ đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.

Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng thực tế không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Lực lượng công an triển khai phương án khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech (Văn phòng đại diện tại Hà Nội). Ảnh: Công an cung cấp

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (SN 1983, trú khu phố 14, phường Bảy Hiền, TP HCM và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư, lôi kéo hàng ngàn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỉ USD.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: Tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.

Một số hình ảnh:

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố nhóm đối tượng phạm tộiCơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố nhóm đối tượng phạm tội

Tác giả: Như Quỳnh - Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động