Biệt thự ngập hoa đẹp mê mẩn của 'sao nữ giàu nhất miền Bắc'

Sở hữu cuộc sống xa hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ, Lã Thanh Huyền được mệnh danh là "sao nữ giàu nhất miền Bắc". Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Căn biệt thự hàng chục tỷ của nữ diễn viên tại Hà Nội giống như một thiên đường xanh mát, mỗi góc vườn đều được chăm chút tỉ mỉ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Xung quanh biệt thự tràn ngập hoa tươi, nhiều nhất là cẩm tú cầu rực rỡ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Cẩm tú cầu là loài hoa đặc biệt khiến Lã Thanh Huyền mê mẩn. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Mỗi góc sân, hiên nhà hay lối vào đều điểm xuyết những cụm cẩm tú cầu rực rỡ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Xung quanh hồ cá Koi được tô điểm bởi hàng cẩm tú cầu nhiều màu sắc. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Khu vực vườn sau cũng được Lã Thanh Huyền trồng một dãy cẩm tú cầu sắc xanh lam. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Lã Thanh Huyền nhâm nhi trà thảo mộc, ngắm đàn cá Koi và hoa cẩm tú cầu khoe sắc. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Một góc vườn ngập cây xanh và hoa. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Khoảng sân thư giãn, ngắm hồ nước lý tưởng trong biệt thự của Lã Thanh Huyền. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn