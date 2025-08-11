Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Biệt thự ngập hoa đẹp mê mẩn của 'sao nữ giàu nhất miền Bắc'

Trong căn biệt thự hàng chục tỷ ở Hà Nội, Lã Thanh Huyền điểm xuyết mỗi góc sân, hiên nhà hay lối vào bằng những cụm hoa cẩm tú cầu rực rỡ.

Sở hữu cuộc sống xa hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ, Lã Thanh Huyền được mệnh danh là "sao nữ giàu nhất miền Bắc". Ảnh: FB Lã Thanh Huyền

Căn biệt thự hàng chục tỷ của nữ diễn viên tại Hà Nội giống như một thiên đường xanh mát, mỗi góc vườn đều được chăm chút tỉ mỉ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền

Xung quanh biệt thự tràn ngập hoa tươi, nhiều nhất là cẩm tú cầu rực rỡ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền

Cẩm tú cầu là loài hoa đặc biệt khiến Lã Thanh Huyền mê mẩn. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền

Mỗi góc sân, hiên nhà hay lối vào đều điểm xuyết những cụm cẩm tú cầu rực rỡ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền

Xung quanh hồ cá Koi được tô điểm bởi hàng cẩm tú cầu nhiều màu sắc. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền

Khu vực vườn sau cũng được Lã Thanh Huyền trồng một dãy cẩm tú cầu sắc xanh lam. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền

Lã Thanh Huyền nhâm nhi trà thảo mộc, ngắm đàn cá Koi và hoa cẩm tú cầu khoe sắc. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền

Một góc vườn ngập cây xanh và hoa. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền

Khoảng sân thư giãn, ngắm hồ nước lý tưởng trong biệt thự của Lã Thanh Huyền. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: 'sao nữ giàu nhất miền Bắc' ,ngập hoa ,Lã Thanh Huyền ,đẹp mê mẩn ,biệt thự ,hà nội

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP